به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: افراد مشکوک به «اچ‌آی‌وی» می‌توانند با مراجعه به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، انجام تست و دریافت برخی داروها به‌صورت رایگان از انتقال بیماری به مرحله نهایی و کشنده که همان ایدز است جلوگیری کنند.

ارائه خدمات محرمانه و آسان به مبتلایان به «ایدز»

وی تأکید کرد: تمام خدمات این مراکز به‌صورت کاملاً محرمانه و آسان انجام می‌شود؛ لذا جای هیچ‌گونه نگرانی برای مراجعین وجود ندارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: مراکز مشاوره بیماری‌ها در تمامی شهرستان‌های استان باهدف کنترل عفونت «اچ‌آی‌وی» پاسخ‌گوی سوالات و ابهامات شهروندان هستند.

امیری با اشاره به این که شهروندان می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://icdc.behdasht.gov.ir/vct آدرس و شماره‌تلفن نزدیک‌ترین مرکز مشاوره بیماری‌های محل خود را پیدا کنند، اظهار کرد: متأسفانه قسمت عمده‌ای از ابتلاء به این بیماری ناشی از نداشتن اطلاعات ضروری و آگاهی پایین گروه‌های مختلف مردم در مورد راه‌های انتقال و پیشگیری است که بااطلاع رسانی صحیح و گسترده می‌توان از ابتلاء به این عفونت ایمن ماند.

وی تأکید کرد: با انجام یک تست سریع، محرمانه و رایگان با مراجعه به مراکز مشاوره بیماری‌ها از سلامتی خود اطمینان پیدا کنید.

بیماری «ایدز» کماکان یک خطر مهلک برای جامعه است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: این مراکز دارای پزشک، مشاور، نیروی کاهش آسیب و آزمایشگاه و داروخانه است و بابت ارائه خدمات هیچ هزینه‌ای از مراجعه‌کننده دریافت نمی‌شود.

امیری، بیان کرد: داروهای ضدویروسی رایگان موردتأیید وزارت بهداشت و FDA در داروخانه این مراکز برای درمان کنترل شونده «اچ‌آی‌وی» و همچنین «پروفیلاکسی» برای پیشگیری از ایجاد بیماری (در مواقع مواجهه با خطر) تحت‌نظر پزشک مرکز در صورت نیاز ارائه می‌شود.

وی اظهار کرد: انگ اجتماعی و تبعیض، کماکان مانع دستیابی مردم به حق خویش برای دستیابی به اطلاعات و خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان «اچ‌آی‌وی» است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بیماری ایدز را کماکان یک خطر مهلک برای جامعه قلمداد کرد و گفت: علی‌رغم گذشت چند دهه از شیوع این بیماری، گروهی عظیم از جوانان درباره این عفونت همچنان بی‌اطلاع هستند و با این که اکثر ایشان درباره این بیماری چیزهایی شنیده‌اند؛ اما همچنان بخش عمده جامعه ما از روند شیوع این بیماری بی‌اطلاع بوده و هرگز باور ندارند که خودشان هم در معرض خطر هستند.

امیری، عنوان کرد: بیماری «اچ‌آی‌وی» مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست و اگر عامل آن وارد بدن هر کسی شود آن فرد می‌تواند به بیماری مبتلا شود.

بنابراین گزارش، هرساله یکم دسامبر مصادف با دهم آذرماه را روز جهانی ایدز نام‌گذاری کرده‌اند. «اچ‌آی‌وی» یک بیماری عفونی قابل‌کنترل است که اغلب آن را به نام ایدز می‌شناسند درحالی‌که ایدز مرحله نهایی بیماری است و اگر فرد به‌موقع شناسایی شود و تحت مراقبت و درمان منظم قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر وارد مرحله ایدز نشود.