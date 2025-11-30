افزایش آلاینده ها در شهرهای صنعتی خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا همچنان در شهرهای بزرگ و صنعتی استان غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اوخر وقت امشب تا روز پنجشنبه نیز استان تحت تأثیر عبور امواجی قرار خواهد گرفت که سبب رگبار و رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای در روز دوشنبه تا اواسط روز سه شنبه در ارتفاعات شمال، شمال شرق، شمال غرب و در بقیه مناطق استان به صورت نقطه‌ای و در روز چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و ارتفاعات در بخش‌هایی از مرکز و جنوب نیز شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود.

وی ادامه داد: در این ایام مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی (به ویژه در مناطق جنوبی و نوار ساحلی) دور از انتظار نیست.

سبزه زاری با بیان اینکه در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۶ و کمینه دمای ۱۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است، تصریح کرد: گتوند با دمای ۲۸ و ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.