گزارش تحلیلی کیفیت هوای تهران و دلایل افزایش آلودگی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، گزارش تحلیلی و جامع از عوامل کیفی هوای کلانشهر تهران و دلایل افزایش آلودگی هوا را به همراه داده‌های تخصصی منتشر کرد.

هدف این گزارش، ارائه تحلیلی جامع از وضعیت کیفیت هوای تهران با بهره گیری از داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، روندهای زمانی و مکانی آلاینده‌ها، تحلیل ترکیب شیمیایی ذرات معلق، مطالعات مربوط به کیفیت سوخت، داده‌های پایش ماهواره‌ای و نتایج مدلسازی پسرونده است. همچنین این گزارش به ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد برای مدیریت این اپیزود و پیشگیری از وقوع اپیزودهای آتی پرداخته است.



فایل گزارش جامع را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.