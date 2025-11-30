بارش باران و برف در راه مازندران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تاکامی از تغییر قابل توجه شرایط جوی استان در روزهای آینده خبر داد و گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه، بارش‌های پراکنده که به‌تدریج فراگیر می‌شود، همراه با وزش باد و کاهش دما، بیشتر مناطق استان را دربر می‌گیرد.

وی افزود: تا ظهر سه‌شنبه، جو استان در اغلب مناطق پایدار خواهد بود و تنها احتمال رگبار پراکنده در بعدازظهر دوشنبه، به‌ویژه در ارتفاعات غربی و دامنه‌های جنوبی البرز وجود دارد.

وی نقطه آغاز ناپایداری را بعدازظهر سه‌شنبه عنوان کرد و گفت: بارش‌های پراکنده ابتدا از سواحل غربی استان شروع می‌شود و به‌تدریج گسترش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: اوج ناپایداری روز چهارشنبه خواهد بود؛ به‌طوری‌که بارش‌ها تشدید شده و مناطق مرکزی و شرقی استان را نیز فرا می‌گیرد. از ظهر چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه، در اغلب مناطق استان بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود. همچنین بارش در ارتفاعات بالای دو هزار متر به صورت برف خواهد بود.

تاکامی تصریح کرد: با ورود به روز پنجشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و بارش‌ها ماهیت پراکنده خواهند داشت. از جمعه نیز جو استان پایدار می‌شود و این پایداری تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز در سواحل مازندران نسبتاً مواج تا مواج پیش‌بینی می‌شود.

تاکامی در پایان به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: دیروز، قراخیل قائم‌شهر و ساری با دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان و امروز صبح، بلده با ۶ درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران بودند.