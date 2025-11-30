به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت بیمه با اشاره به سهم قابل توجه صنایع بزرگ استان در تولید حق بیمه، اظهار کرد: سازوکارهایی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای حق بیمه تولیدی در استان باید با همکاری صنایع و شرکتهای بیمهای دنبال شود.
وی گفت: بخش قابل توجهی از حق بیمه تولیدی استان که صرف پرداخت خسارات نمیشود نباید از اصفهان خارج شود.
استاندار اصفهان افزود: این مازاد باید به عنوان سرمایه در گردش برای اجرای طرحهای توسعهای استان مانند پروژههای عمرانی، شهری، فناوری و سایر طرحهای دارای توجیه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
جمالینژاد تصریح کرد: استانداری آماده طراحی بستههای سرمایهگذاری و همکاری مستقیم با شرکتهای بیمه برای هدایت این منابع به سمت پروژههای مطمئن است.
وی گفت: اختلاف حق بیمه تولیدی و خسارات پرداختی در استان که سالانه حدود ۹ همت است باید به جای خروج از اصفهان، در قالب طرحهای مطمئن و پیشران اقتصادی در خود استان سرمایهگذاری شود.
در ادامه نشست، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه حق بیمه تولیدی استان سالانه ۲۴ همت و میزان خسارات پرداختی ۱۵ همت است، گفت: این اختلاف ۹ همتی اکنون از استان خارج میشود در حالی که میتواند در طرحهای بزرگی مانند قطب داده اصفهان و راهاندازی ایرلاین اصفهان مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: صنعت بیمه برای ایفای نقش حمایتی خود باید درآمد پایدار و مطمئن داشته باشد و ورود به طرحهای دارای بازگشت سرمایه مشخص، بهترین مسیر برای تحقق این هدف است.
مدیرعامل بیمه البرز نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد این شرکت، بیمه البرز را الگویی برای شرکتهای بیمهای کشور توصیف کرد و گفت: سطح فعالیتهای این شرکت قابل رقابت با بیمههای مطرح آسیاست. رضایی همچنین اصفهان را یکی از ریسکهای جذاب برای صنعت بیمه دانست و افزود اغلب شرکتهای بیمه علاقهمندند نخستین طرحهای پایلوت خود را در این استان اجرا کنند زیرا ظرفیتهای اقتصادی و پایداری صنعتی اصفهان شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری فراهم کرده است.
نظر شما