باند ۵ نفره کلاهبرداری اینترنتی در خراسان جنوبی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانهها از کشف یک پرونده کلاهبرداری سازمانیافته در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این باند با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با جعل عنوان درودگری و کابینتسازی، اقدام به اخذ اموال به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال کرده بودند.
وی افزود: بر اساس شکایات متعدد شهروندان، موضوع فعالیت مشکوک چند فرد در فضای مجازی با عنوان ارائه خدمات درودگری و کابینتسازی و درج قیمتهای فریبنده، در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: بررسیهای کارآگاهانه نشان میداد که متهمان طی ملاقاتهای حضوری، اعتماد شهروندان را جلب و سپس با انعقاد قراردادهای ظاهراً قانونی، مبالغی را به عنوان پیشپرداخت دریافت و مابقی وجه را در قالب چند فقره چک ثبتی اخذ میکردند.
سرهنگ صادقی از شناسایی و دستگیری پنج نفر از اعضای این باند کلاهبرداری خبر داد و گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، تمامی متهمان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ نفر از مشتریان خسارتدیده از این باند، طرح شکایت کردهاند، افزود: مردم از اعتماد به تبلیغات و پیشنهادهای وسوسهانگیز در فضای مجازی با قیمتهای پایینتر از نرخ بازار خودداری کنند.
