باند ۵ نفره کلاهبرداری اینترنتی در خراسان جنوبی متلاشی شد

بیرجند- رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از متلاشی یک باند پنج نفره کلاهبرداری اینترنتی که از طریق سایت "دیوار" و اینستاگرام فعالیت می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کاظم صادقی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از کشف یک پرونده کلاهبرداری سازمان‌یافته در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: این باند با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با جعل عنوان درودگری و کابینت‌سازی، اقدام به اخذ اموال به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال کرده بودند.

وی افزود: بر اساس شکایات متعدد شهروندان، موضوع فعالیت مشکوک چند فرد در فضای مجازی با عنوان ارائه خدمات درودگری و کابینت‌سازی و درج قیمت‌های فریبنده، در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی‌های کارآگاهانه نشان می‌داد که متهمان طی ملاقات‌های حضوری، اعتماد شهروندان را جلب و سپس با انعقاد قراردادهای ظاهراً قانونی، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت دریافت و مابقی وجه را در قالب چند فقره چک ثبتی اخذ می‌کردند.

سرهنگ صادقی از شناسایی و دستگیری پنج نفر از اعضای این باند کلاهبرداری خبر داد و گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، تمامی متهمان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ نفر از مشتریان خسارت‌دیده از این باند، طرح شکایت کرده‌اند، افزود: مردم از اعتماد به تبلیغات و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز در فضای مجازی با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار خودداری کنند.

