بازداشت زوج سارق در کلاله با اعتراف به سه فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدخلیل هاشمی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی، موضوع به‌سرعت در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی با انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌ها وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با ردیابی آثار و ادوات بر جامانده از سوی سارقان و هماهنگی با مرجع قضائی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان شدند که در ادامه مشخص شد این افراد یک زوج هستند.

هاشمی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به سه فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی برای کشف احتمالی جرایم دیگر همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کلاله با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در برخورد با مجرمان و مخلان نظم عمومی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.