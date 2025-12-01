  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

بازداشت زوج سارق در کلاله با اعتراف به سه فقره سرقت

بازداشت زوج سارق در کلاله با اعتراف به سه فقره سرقت

گرگان-فرمانده انتظامی کلاله از دستگیری یک زوج سارق خبر داد و گفت: این متهمان پس از انجام تحقیقات میدانی پلیس، به سه فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدخلیل هاشمی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی، موضوع به‌سرعت در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی با انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌ها وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با ردیابی آثار و ادوات بر جامانده از سوی سارقان و هماهنگی با مرجع قضائی، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از متهمان شدند که در ادامه مشخص شد این افراد یک زوج هستند.

هاشمی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به سه فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی برای کشف احتمالی جرایم دیگر همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کلاله با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در برخورد با مجرمان و مخلان نظم عمومی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد خبر 6674109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها