به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عباس میرکریمی ظهر یکشنبه در حاشیه نمایشگاه رقابتی اسوه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد ۱۱ قرارگاه بسیج گلپایگان در این نمایشگاه حضور دارند، اظهار کرد: هر پایگاه متناسب با توانمندیها و حوزه فعالیت خود، تولیدات و برنامههای یکسال گذشته را برای معرفی ارائه کرده است.
وی تصریح کرد: پایگاهها و دستاوردهای و محصولات خود را به نمایش گذاشتهاند تا عموم بازدیدکنندگان با فعالیتهای آنان آشنا شوند.
فرمانده سپاه گلپایگان همچنین با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه «اُسوه» افزود: این برنامه در چهار مرحله و بهصورت رقابتی اجرا میشود و پس از ارزیابی اولیه، پایگاههای منتخب برای رقابت مرحله دوم به شهرستان فریدن اعزام خواهند شد.
میرکریمی گفت: قرارگاههای برگزیده غرب استان اصفهان نیز به مرحله استانی راه پیدا میکنند و منتخبان مرحله استان فرصت حضور در رقابتهای نهایی درپایگاه بسیج سطح کشور را خواهند داشت.
وی با اعلام اینکه بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است، گفت: این برنامه به مدت سه روز در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان برپا خواهد بود.
