سرهنگ سید عباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افتتاحیه جشنواره کودک شهر زیبای من گلپایگان اظهار کرد: این نمایشگاه با همت شهرداری گلپایگان، شورای اسلامی شهر، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و مشارکت مجموعهها، سازمانهای مردمی و دستگاههای اجرایی برگزار شده است.
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه، گردهمآوردن مجموعههای فعال فرهنگی شهرستان و به نمایش گذاشتن آثار و توانمندیهای آنها بهویژه برای کودکان و نوجوانان است تا این قشر با مشاهده این فعالیتها به سمت کارهای فرهنگی سالم و پاک تشویق شوند. همچنین این نمایشگاه بستر مناسبی برای شناسایی و کشف استعدادهای نهفته در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی فراهم میکند.
فرمانده سپاه شهرستان گلپایگان یادآور شد: آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده، در نوع خود کمنظیر است و میتواند انگیزهای جدی برای کودکان و نوجوانان باشد تا توانمندیهای خود را بروز داده و در مسیر فعالیتهای ارزشمند فرهنگی گام بردارند. برگزاری چنین برنامههایی در مناسبتهای مختلف، تأثیرات مثبت و ماندگاری بر خانوادهها و در نهایت بر جامعه خواهد داشت.
میرکریمی با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان گلپایگان تصریح کرد: خلاقیتهای متعددی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و علمی در این شهرستان وجود دارد که هر غرفه نمایشگاه نماینده بخشی از این توانمندیهاست و این ظرفیتها امکان برگزاری برنامههای بزرگتر و گستردهتر را در آینده فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری چنین رویدادهایی میتواند نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت خانوادهها و نوجوانان در برنامههای فرهنگی شهرستان داشته باشد و زمینهساز رشد متوازن نسل آینده شود.
نظر شما