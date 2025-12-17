سرهنگ سیدعباس میرکریمی در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به برگزاری جشنواره علمیپژوهشی بسیج گلپایگان اظهار کرد: این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای علمی، پژوهشی و فرهنگی بسیج شهرستان، در سالن ورزشی شهدای بسیج در حال برگزاری است.
وی افزود: به همت معاونت علمیپژوهشی بسیج گلپایگان، جشنواره علمیپژوهشی بسیج با حضور تیمهای رباتیک و گروههای فعال فرهنگی و پژوهشی در قالب محیطی نمایشگاهی در سالن شهدای بسیج برگزار شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان ادامه داد: این جشنواره به مدت دو روز و با برپایی ۱۰ غرفه برگزار میشود و بیش از ۴۰ تیم رباتیک، فرهنگی و پژوهشی در بخشهای مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی یادآورشد: در روز نخست جشنواره، سومین دوره مسابقات رباتیک دانشآموزی جام شهید تهرانیمقدم برگزار میشود.
سرهنگ میرکریمی تصریح کرد: تیمهای رباتیک حاضر در این رویداد، حاصل سه سال تلاش خانه علمیپژوهشی شهید چمران حوزه مقاومت بسیج امام موسی کاظم (ع) گلشهر هستند که با مربیگری مهندس محمد یاوری از اعضای جهاد خودکفایی سپاه، به فعالیتهای خلاقانه و نوآورانه میپردازند.
به گفته وی: تیمها آثار تولیدی خود را در معرض نمایش و داوری قرار میدهند و در روز دوم جشنواره نیز مجمع راهبردی بسیج، طرحها و برنامههای سالانه خود را در قالب اجلاسیه ارائه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در پایان جشنواره، از برترینها شامل سه نفر پذیرفتهشده کنکور در رشته پزشکی، سه مخترع، دو پژوهشگر، ۱۵ نفر از اعضای تیمهای رباتیک و ۱۰ غرفهدار برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.
نظر شما