رهایی یک محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، بعدازظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: با تلاشهای ستاد صبر و استفاده از ظرفیتهای صلحیاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، یک پرونده قتل عمد در سنندج با رضایت اولیای دم به پایان رسید و محکوم به قصاص از دار مجازات رهایی یافت.
وی گفت: خانواده اولیای دم مقتول با حضور در ستاد صبر استان و در جلسهای که با دعوت معاون حل اختلاف دادگستری برگزار شد، با صلح و سازش موافقت کردند و از قصاص فرزند خود گذشتند.
وی افزود: این پرونده هفتمین پرونده قتل عمد در استان است که از ابتدای سال جاری با تلاش کمیته صلح و سازش ستاد صبر به رضایت منجر شده است.
استفاده از ظرفیتهای صلح و سازش
رئیس کل دادگستری استان کردستان تأکید کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری استان برای دستیابی به نتایج بهتر در پروندههای قتل، از توانمندی صلحیاران ستاد صبر و اعضای شوراهای حل اختلاف بهره میبرد.
وی توضیح داد: این افراد با تجربه و مهارت کافی در حل و فصل دعاوی حساس، نقش مؤثری در اقناع خانوادهها و ایجاد صلح و سازش ایفا میکنند.
حجتالاسلام حسینی در پایان تصریح کرد: گذشت اولیای دم در این پرونده نمونهای از ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه ماست و نشاندهنده توانمندی سیستم قضائی در فراهم کردن بستر مناسب برای صلح و سازش حتی در پروندههای سخت و حساس است.
وی یادآور شد: ستاد صبر و کمیته صلح و سازش دادگستری استان، با پیگیریهای مستمر، همواره تلاش دارد تا با تکیه بر اصول قانونی و مشاورههای تخصصی، پروندههای قتل را به مسیر صلح و آشتی هدایت کند.
نظر شما