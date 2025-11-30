۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرعباس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در راستای این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در ادامه طرح مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی شب گذشته حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تریلی تانکر مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کامیون مذکور را متوقف در بازرسی از آن ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف و ضبط گردید و در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان کرده و خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.