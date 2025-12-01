  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

مجازات فروش غیرمجاز سوخت در بوئین زهرا

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت دو میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوروز زاده گفت: پرونده فروش غیر مجاز هزار و ۹۹۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۱۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بوئین زهرا افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت دو میلیارد و ۸۵۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی که حکم صادره اجرا و مبلغ وصول شد.

نوروز زاده با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

