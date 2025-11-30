  1. استانها
ارائه ۱۶ میلیارد تومان حمایت به افراد دارای معلولیت در میامی

میامی- رئیس بهزیستی میامی از ارائه بیش از ۱۶ میلیارد تومان خدمات حمایتی شامل کمک‌های توانبخشی، معیشتی و اشتغال به افراد دارای معلولیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نعمتی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان میامی با اشاره به تأمین تجهیزات توانبخشی برای جامعه هدف اظهار داشت: در ماه‌های اخیر مجموعاً ۱۰۰ قلم وسیله کمک توانبخشی به افراد دارای معلولیت تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه این تجهیزات شامل ۸ عدد ویلچر برقی، ۱۲ عدد ویلچر معمولی، ۸ ویلچر حمام، ۵ عدد سمعک، ۷ عدد توالت فرنگی و همچنین انواع عصا و واکر بوده است، افزود: حمایت‌های مالی برای کاهش هزینه‌های درمانی افراد دارای معلولیت ادامه دارد.

نعمتی با بیان اینکه در این مدت ۳۱۰ میلیون تومان کمک‌هزینه درمان و ۶۹ میلیون تومان کمک‌هزینه اندام مصنوعی پرداخت شده است، ابراز کرد: میزان کمک‌هزینه‌های موردی پرداخت شده ۸۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس بهزیستی میامی از ارائه بیش از ۱۶ میلیارد تومان حمایت توانبخشی و معیشتی و اشتغال به افراد دارای معلولیت در این شهرستان خبر داد.

نعمتی از پرداخت ودیعه مسکن به ۱۲ خانوار تحت پوشش خبر داد و گفت این اقدام با هدف تأمین حداقل‌های معیشتی و ایجاد ثبات در وضعیت سکونتی افراد دارای معلولیت انجام شده است.

وی در ادامه تشکیل پرونده‌های اشتغال را از دیگر برنامه‌های محوری این اداره دانست و تصریح کرد: طی سال جاری پرونده‌های اشتغال متقاضیان با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان تشکیل شده که نقش مهمی در توسعه فرصت‌های شغلی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت خواهد داشت.

