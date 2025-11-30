یداله خرم‌نژاد گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته جهانی معلولین اظهار کرد: هفته جهانی معلولین (۸ تا ۱۴ آذر) یادآور یکی از مهم‌ترین اصول انسانی و اجتماعی است و جامعه‌ای به رشد و عدالت واقعی می‌رسد که همه اعضای خود را بدون استثنا در مسیر شکوفایی همراه کند.

وی با اشاره به شعار امسال با عنوان «فراگیرسازی جامعه؛ تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» افزود: این شعار نشان می‌دهد که ایجاد فرصت‌های برابر، دسترس‌پذیری و رفع موانع اجتماعی از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه‌های مسئول است.

رئیس اداره بهزیستی گناوه با بیان اینکه آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به مسائل افراد دارای معلولیت یکی از اهداف اصلی این هفته است بر ضرورت توجه همه‌جانبه به حقوق و نیازهای افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی تصریح کرد: بیش از سه هزار و ۷۰۰ فرد دارای معلولیت در شهرستان گناوه تحت پوشش خدمات تخصصی، توان‌بخشی و حمایتی قرار دارند که بسیاری از این مددجویان در حوزه‌های مختلف ورزشی، هنری، علمی و کارآفرینی افتخارات ملی و بین‌المللی کسب کرده‌اند و نام شهرستان را سربلند کرده‌اند.

فعالیت ۶ مرکز روزانه توانبخشی

وی اضافه کرد: همچنین شهرستان گناوه دارای ۶ مرکز روزانه توانبخشی معلولان، اوتیسم، ذهنی، بینایی، گفتاری و شنیداری، حرفه آموزی معلولین ذهنی دختر، حرفه آموزی معلولین ذهنی پسر و یک مرکز شبانه روزی بیماران اعصاب و روان مزمن زنان معلول است و یک مرکز توانبخشی معلولان جسمی حرکتی نیز به زودی افتتاح خواهد شد.

خرم‌نژاد به توجه ویژه دولت به توسعه خدمات مرتبط با افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: حمایت‌های اخیر دولت در حوزه توانمندسازی، توسعه مراکز تخصصی توان‌بخشی، دسترس‌پذیری و ارتقای کیفیت زندگی معلولین، ظرفیت‌های ارزشمندی را برای خدمت‌رسانی گسترده‌تر فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه افراد دارای معلولیت سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند، ادامه داد: اگر استعدادهای این قشر شکوفا شود، جامعه به رشد بیشتری در جنبه‌های فرهنگی و انسانی می‌رسد بر همین اساس، بهزیستی تمام توان خود را بر گسترش خدمات، برنامه‌های حمایتی و ترویج فرهنگ فراگیر سازی متمرکز کرده است.

جامعه‌ای فراگیر برای افراد دارای معلولیت

رئیس اداره بهزیستی گناوه، هفته معلولین را فرصتی برای یادآوری حقوق برابر همه افراد دانست و بیان کرد: همه افراد، صرف‌نظر از توانایی‌هایشان، حق برخورداری از زندگی شاد و برابر دارند. با ارتقای آگاهی عمومی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌توان جامعه‌ای عادلانه‌تر و همدل‌تر ساخت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های تشکل‌های مردم‌نهاد، شرکای اجتماعی، کارفرمایان و کارکنان بهزیستی اضافه کرد: همکاران ما با عشق و تعهد در مسیر خدمت‌رسانی به این قشر تلاش می‌کنند و از زحمات آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

خرم‌نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های دولت، انسجام مردمی و همکاری دستگاه‌ها، آینده‌ای روشن و جامعه‌ای فراگیر برای افراد دارای معلولیت رقم خواهد خورد؛ جامعه‌ای که در آن هیچ مانعی سد راه شکوفایی و حضور اجتماعی آنان نباشد.