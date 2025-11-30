توانمندسازی به جای وابستگی رویکرد اصلی بهزیستی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، ضمن قدردانی از رسانهها اظهار کرد: خبرنگاران همواره بهعنوان همراهان و حامیان اصلی بهزیستی در مسیر شفافسازی عملکردها نقشآفرینی کردهاند و انتقادهای سازنده شما زمینه ارتقای سیاستگذاریها و خدمات سازمان را فراهم میکند.
وی با اشاره به همراهی مسئولان و کارکنان مراکز خدماترسانی، افزود: زحمات همکاران ما در مراکز نگهداری بیماران و افراد دارای اختلالات روانشناختی قابل تقدیر است.
اعتبارات دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده جامعه هدف بهزیستی نیست
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان به سمت توانمندسازی جامعه هدف یادآور شد: هدف ما کاهش وابستگی به کمکهای مالی و ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت اجتماعی برای افراد دارای معلولیت میباشد، اعتبارات دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده جامعه هدف نیست و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد از ضروریات است.
محمدی اذعان داشت: در چهارمحال و بختیاری ۲۵ هزار و ۹۳۰ فرد دارای معلولیت شناسایی شدهاند که از این تعداد ۹ هزار و ۶۱۵ نفر دارای معلولیت خفیف، ۵ هزار و ۹۹۴ نفر دارای معلولیت متوسط، ۹ هزار و ۳۹۹ نفر دارای معلولیت شدید و ۹۲۲ نیز دارای معلولیت خیلی شدید هستند.
وی بیان داشت: ۴ هزار و ۶۰۰ دانشآموز و ۸۳۰ دانشجوی دارای معلولیت در استان از حمایتهای آموزشی، ایابوذهاب و کمکهزینههای تحصیلی بهزیستی بهرهمند میشوند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری این استان را یکی از استانهای پیشرو در توسعه مراکز روزانه عنوان کرد و گفت: ۵۴ مرکز روزانه در این استان فعال است و استقبال خانوادهها و متقاضیان برای راهاندازی مراکز روزانه در استان بسیار بالاست، این مراکز با ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی، پزشکی، فرهنگی و پرورشی، کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را بهطور چشمگیری ارتقا میدهند.
محمدی ادامه داد: در حال حاضر ۲۷ مرکز شبانهروزی در استان فعال است که سالمندان، بیماران اعصاب و روان و افراد دارای معلولیت ذهنی و جسمی در آنها نگهداری میشوند.
وی همچنین از فعالیت مراکز خدمت در منزل یا تیم سیار در این استان خبر داد و افزود: خدمات پرستاری، پزشکی، فیزیوتراپی و روانشناسی بهصورت رایگان در منزل افراد دارای معلولیت و سالمندان ارائه میشود و تا سقفی مشخص، هزینه دارو و آزمایش نیز توسط داروخانه و آزمایشگاه طرف قرارداد پرداخت میگردد.
مراکز «مثبت زندگی»، حلقه اتصال مردم و بهزیستی
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وجود قانونی بودن دریافت هزینه، بسیاری از مراکز استان به دلیل شرایط اقتصادی خانوادهها، خدمات را کاملاً رایگان ارائه میدهند.
محمدی با بیان اینکه، از سال ۱۳۹۸ مراکز «مثبت زندگی» بهعنوان حلقه اتصال مردم و بهزیستی ایجاد شدهاند بیان داشت: این مراکز ارائهدهنده خدمات مددکاری و پیگیری امور اولیه مددجویان هستند تا نیاز به مراجعه مستقیم به ادارات بهزیستی کاهش یابد، هماکنون ۳۶ مرکز مثبت زندگی در سطح استان فعال است.»
وی با اشاره به فعالیت دفاتر CBR شهری و روستایی در این استان خاطرنشان کرد: این دفاتر توسط مؤسسات غیردولتی اداره میشوند و از مرحله شناسایی معلولیت در مناطق بهویژه روستاها تا ارائه وسایل توانبخشی، مستمری و حمایتهای اجتماعی، مسیر توانمندسازی مددجو را دنبال میکنند و در سالهای اخیر مدل CBR مبتنیبر خانواده شهری نیز به خدمات ما اضافه شده است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری در ادامه افزود: ورود به چرخه خدمات سازمان از طریق کمیسیونهای پزشکی انجام میشود، افراد دارای معلولیت مادرزادی یا اکتسابی درخواست خود را در شهرستان ثبت میکنند و در صورت تأیید پزشکان، وارد چرخه خدمات بهزیستی میشوند.
محمدی به اهمیت فعالیتهای فرهنگی و هنری اشاره کرد و عنوان داشت: برگزاری جشنوارهها و برنامههای هنردرمانی با هدف توانمندسازی و افزایش حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت انجام میشود و نمونههای موفق زیادی در استان داریم.
وی با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش معلولیتها ادامه داد: هدف ما جلوگیری از تولد کودک معلول است و اگر کودکی با معلولیت به دنیا آمد، باید از پیشرونده شدن آن جلوگیری کنیم، غربالگری بینایی و شنوایی از بدو تولد در بیمارستان آغاز میشود و تا سن ۶ سالگی ادامه مییابد.
جذب مشارکت خیرین؛ پشتوانه جدی برای حمایت از جامعه هدف
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته اضافه کرد: ۳ هزار و ۷۷۳ کودک در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم غربالگری شدند، همچنین یک هزار و ۱۵۰ نوزاد در طرح غربالگری شنوایی شرکت کردند، ۲ هزار و ۸۰۰ سالمند در طرحهای آگاهسازی پیشگیری از معلولیت حضور داشتند و یک هزار دانشآموز نیز تحت آموزشهای پیشگیرانه قرار گرفتند.
محمدی با اشاره به دو دبیرخانه فعال در حوزه توانبخشی-مناسبسازی و ساماندهی سالمندان، بیان کرد: مناسبسازی از شاخصهای اصلی در کشورهای پیشرفته است، این موضوع فقط مربوط به افراد دارای معلولیت نیست و یک مادر باردار، فرد سالمند، یا حتی فردی که موقتاً آسیب دیده نیز نیازمند استفاده از معابر و فضاهای شهری قابل دسترس است.
وی افزود: هدف ما این است که هر فرد دارای محدودیت دائم یا موقت بتواند بدون نیاز به ترحم یا کمک دیگران، از خدمات شهری استفاده کند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اسفند ۱۳۹۶ گفت: مناسبسازی اولین رکن اجرای این قانون است و تمامی دستگاهها، شهرداریها، نهادها و شرکتها موظف هستند این الزامات را رعایت کنند، دبیرخانه مناسبسازی استان با محوریت معاونت عمرانی استانداری و مشارکت چندین دستگاه در حال فعالیت است تا فضای شهری به گونهای طراحی شود که دسترسی برای همه افراد بهویژه سالمندان و افراد دارای محدودیت جسمی و حرکتی به سهولت فراهم باشد.
محمدی با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت کشور و رشد ۳/۱۱ درصدی جمعیت سالمندان در این استان افزود: پیشبینی جامعهشناسان این است که در سال / ۱۴۳۰ با بحران سالمندی مواجه میشویم، امروز بسیاری از خانوادهها تکفرزند یا بدون فرزند هستند و این موضوع توان مراقبت از والدین سالمند را کاهش میدهد، بنابراین باید کیفیت زندگی دوران سالمندی را ارتقا دهیم تا افراد بدون وابستگی، در محیطی استاندارد و مناسب زندگی کنند.
وی تأکید کرد: هیچ خانوادهای از احتمال بیماری یا محدودیت جسمی مصون نیست، با توجه به بیماریهای قلبی، اختلالات عصبی و سوانح جادهای، هر فردی ممکن است در دورهای دچار معلولیت موقت یا دائم شود. مناسبسازی یک مطالبه عمومی است و اجرای آن تنها بر عهده بهزیستی نیست؛ همه دستگاهها باید همکاری کنند.
بهزیستی؛ دستگاه متولی سلامت اجتماعی با ۱۷۰ خدمت تخصصی
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی بیان داشت: یکی از رویکردهای جدی سازمان در سالهای اخیر استفاده از ظرفیت خیرین، نیکوکاران و مؤسسات خیریه است، خیرین استان از طریق سامانه mosharekat.ir میتوانند کمکهای خود را به صورت هدفمند به دست جامعه هدف برسانند و ما این اطمینان را میدهیم که کمکها دقیقاً مطابق نیت خیرین و بدون تأخیر در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.
محمدی اذعان داشت: در سالهای گذشته وسایل توانبخشی بهصورت مستقیم توسط سازمان بهزیستی خریداری میشد، اما اکنون کمکهزینه آن به حساب خانواده واریز میشود تا بتوانند متناسب با نیاز واقعی خود و با اختیار کامل وسایل مناسب را تهیه کنند، این روش هم دقت بیشتری دارد و هم سرعت ارائه خدمت را بالا میبرد.»
وی با اشاره به گستره مأموریتهای سازمان اضافه کرد: بهزیستی متولی سلامت اجتماعی در کشور است و بیش از ۱۷۰ نوع خدمت به جامعه هدف ارائه میدهد، عدالتمحوری از اصول اساسی ماست و اعتبارات بر اساس تعداد جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و بدون هرگونه نگاه قومی یا منطقهای تخصیص مییابد.
وی سه محور اصلی فعالیت بهزیستی را شامل توانمندسازی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جذب مشارکتهای مردمی دانست و گفت: بسیاری از مواردی که از سوی مردم، نیروی انتظامی یا دستگاه قضائی به ما ارجاع میشود، توسط بهزیستی پذیرش و ساماندهی میگردد. این افراد اسکان، حمایت و خدمات مددکاری دریافت میکنند تا به مرحله توانمندسازی برسند.
نظر شما