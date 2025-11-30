افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفلوآنزا در جنوب غرب خوزستان

  1. استانها
آبادان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان از افزایش ۲۰ درصدی موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در حوزه جنوب غرب خوزستان نسبت به ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی‌بهبهانی ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند افزایشی ابتلاء گفت: متأسفانه همزمانی شیوع آنفلوآنزا با افزایش آلودگی هوا در منطقه و کشور باعث شده برخی شهروندان علائم تنفسی، قلبی و ریوی را با شدت بیشتری تجربه کنند.

وی با تأکید بر لزوم مراقبت‌های ویژه برای گروه‌های حساس اظهار کرد زنان باردار، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی باید تا حد ممکن از خروج غیرضروری از منزل پرهیز کنند و در صورت ضرورت، تنها از ماسک‌های استاندارد استفاده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: چنانچه افراد علائم بیماری را در خود مشاهده کردند، مراجعه سریع به نزدیک‌ترین مرکز درمانی ضروری است تا روند تشخیص و درمان بدون تأخیر آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از سرایت بیماری در شرایط فعلی گفت: افراد دارای علائم باید از حضور در تجمعات و اماکن عمومی خودداری کنند تا با کاهش انتقال، منطقه بتواند پیک بیماری را با حداقل آسیب پشت سر بگذارد.

صالحی‌بهبهانی بیان کرد: خوشبختانه در محدوده جنوب غرب خوزستان تاکنون هیچ مورد مرگ‌ومیر ناشی از آنفلوآنزا گزارش نشده و موارد بستری در بخش‌های ویژه نیز ثبت نشده است.

به گفته وی، تقریباً تمامی مراجعه‌کنندگان پس از دریافت خدمات سرپایی روند درمان خود را طی کرده‌اند.

