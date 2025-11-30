افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفلوآنزا در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحیبهبهانی ظهر امروز در گفتگویی رسانهای با اشاره به روند افزایشی ابتلاء گفت: متأسفانه همزمانی شیوع آنفلوآنزا با افزایش آلودگی هوا در منطقه و کشور باعث شده برخی شهروندان علائم تنفسی، قلبی و ریوی را با شدت بیشتری تجربه کنند.
وی با تأکید بر لزوم مراقبتهای ویژه برای گروههای حساس اظهار کرد زنان باردار، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی باید تا حد ممکن از خروج غیرضروری از منزل پرهیز کنند و در صورت ضرورت، تنها از ماسکهای استاندارد استفاده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: چنانچه افراد علائم بیماری را در خود مشاهده کردند، مراجعه سریع به نزدیکترین مرکز درمانی ضروری است تا روند تشخیص و درمان بدون تأخیر آغاز شود.
وی با اشاره به اهمیت جلوگیری از سرایت بیماری در شرایط فعلی گفت: افراد دارای علائم باید از حضور در تجمعات و اماکن عمومی خودداری کنند تا با کاهش انتقال، منطقه بتواند پیک بیماری را با حداقل آسیب پشت سر بگذارد.
صالحیبهبهانی بیان کرد: خوشبختانه در محدوده جنوب غرب خوزستان تاکنون هیچ مورد مرگومیر ناشی از آنفلوآنزا گزارش نشده و موارد بستری در بخشهای ویژه نیز ثبت نشده است.
به گفته وی، تقریباً تمامی مراجعهکنندگان پس از دریافت خدمات سرپایی روند درمان خود را طی کردهاند.
