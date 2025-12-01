سلیمانی: ۱۶۰ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان های گیلان بستری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی سلیمانی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۰ شهروند گیلانی به دلیل ابتلاء به بیماری حاد تنفسی و با علائمی مانند سرفه خشک، سردرد، کوفتگی بدن، بیحالی، تب و مشکلات گوارشی در بیمارستانها بستری هستند.
وی با اشاره به وخامت حال برخی بیماران افزود: از این تعداد، ۳۵ نفر به دلیل شرایط بحرانی در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) تحت درمان قرار دارند و تیمهای درمانی تمام تلاش خود را برای مراقبت و کاهش عوارض بیماری به کار گرفتهاند.
رئیس مرکز بهداشت گیلان با تأکید بر ضرورت مراجعه سریع شهروندان در صورت مشاهده هر یک از علائم یادشده، گفت: مراجعه به پزشک، هم برای پیشگیری و درمان سریعتر و هم برای جلوگیری از انتشار ویروس در جامعه اهمیت ویژه دارد.
سلیمانی همچنین به گروههای پرخطر، شامل افراد دارای بیماریهای زمینهای مانند دیابت، فشار خون و بیماران خاص توصیه کرد که از حضور غیرضروری در مکانهای شلوغ خودداری کرده و در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده کنند تا ریسک ابتلاء کاهش یابد.
وی با بیان اینکه افزایش قابل توجه بستریها نسبت به هفته گذشته، نیازمند رعایت جدی پروتکلهای بهداشتی و همکاری همگانی است، گفت: مردم باید با اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیشتر بیماری و فشار بر سیستم درمانی جلوگیری کنند.
