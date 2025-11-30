به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم «طلوع توانمندی نسل فردا» با هدف تجلیل از دانش‌آموزان برتر تحت پوشش سازمان بهزیستی، امروز یکشنبه ۹ آذر با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای و ابراهیم صادقی‌فر رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم گفت: هفته بزرگداشت معلولان را با چند برنامه آغاز کردیم. نخستین برنامه مربوط به شهر دوستدار سالمند بود و سپس با حضور میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گروه‌های اجتماع‌محور را گردهم آوردیم چراکه ما خود را مخاطب اصلی محله‌محوری می‌دانیم. هم اکنون ۱۱ هزار گروه و ۱۲۰ هزار داوطلب فعال در بهزیستی داریم و در این مراسم گروه‌ها روایت اقدامات خود را ارائه کردند و قرار است چند نفر از آن‌ها در روز جهانی معلولان نیز روایتگری کنند.

وی با اشاره به فعالیت گروه «مانا» گفت: گروه مانا که از نوجوانان محلات تشکیل شده، افراد را از انزوا خارج و وارد جامعه می‌کند و آنان را به تسهیلگر تبدیل می‌کند قصد داریم به این گروه‌ها مجوز غیردولتی بدهیم و تاکنون ۷۰۰ مجوز نیز صادر شده است.

حسینی در ادامه اعلام کرد: پارلمان مشورتی دانش‌آموزان سازمان بهزیستی تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه دانش‌آموزی از نظرات خود دانش‌آموزان بهره بگیریم.

رئیس سازمان بهزیستی یکی از سیاست‌های اساسی دستگاه را چنین تشریح کرد: ما هیچ کودکی را در ۱۸ سالگی رها نمی‌کنیم تا زمانی که به زندگی مستقل نرسند، کنارشان هستیم. اکنون ساختار پسارهسپاری را ایجاد کرده‌ایم تا نوجوانان بعد از خروج از مراکز تا رسیدن به استقلال کامل حمایت شوند. مراکز شبه‌خانواده در حقیقت خانواده این بچه‌ها هستند و باید ارتباط خود را با آنان حفظ کنند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود رو به دانش‌آموزان گفت: شما مفهوم مدرسه بدون شکست و بدون دیوار را معنا کردید. شما نمود عینی مدرسه محافظتی هستید.

وی با تعریف کارکرد مدرسه محافظتی ادامه داد: وظیفه ما به‌عنوان سازمان محافظتی این است که علاوه بر دارایی‌محور بودن، رشددهنده هم باشیم. مدرسه محافظتی باید بتواند همه نابرابری‌های بیرون از مدرسه را پشت درهای خود مدفون کند تا هیچ کمبود بیرونی مانع شکوفایی استعداد دانش‌آموز نشود.

حسینی با نقد وضعیت کنونی مدارس کشور گفت: نظام تعلیم‌وتربیت باید منابع انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل کند. مدرسه محافظتی از همه عوامل درون و برون مدرسه‌ای محافظت می‌کند تا آسیبی متوجه دانش‌آموز نشود و بتواند پیشرفت کند. اکنون مدارس ما چنین کارکردی ندارند نه تنها محافظت نمی‌کنند بلکه نابرابری‌های بیرون از مدرسه را تثبیت، تشدید و تسریع می‌کنند این یعنی مشروعیت‌بخشی به نابرابری.

وی تنوع ۲۴ گانه مدارس را یکی از دلایل این وضعیت دانست و توضیح داد: این تنوع گسترده، مدرسه را از کارکرد محافظتی خود خارج کرده است ما باید دوباره محافظتی شویم و نقش این عوامل نابرابرساز را کمرنگ کنیم.