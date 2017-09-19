۲۳ نوزاد رهاشده در اصفهان تحت سرپرستی بهزیستی است

عبدالرضا اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری مجموعا ۱۰۴ نوزاد و کودک تحت پوشش بهزیستی استان اصفهان قرار گرفت که ۷۱ نفر زیر سه سال بودند و ۳۳ نفر دیگر بالای ۳ سال پذیرش شدند.

وی بیان داشت: از ۱۰۴ نوزاد و کودک، ۲۳ نوزاد در سطح خیابان‌ها و معابر رها شدند و ۸۱ مورد به دلیل بد سرپرستی تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.

کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده امور اجتماعی بهزیستی اصفهان تصریح کرد: در شش ماهه اول سال گذشته ۸۰ نوزاد و کودک تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند که ۳۹ نفر آنها زیر سه سال و ۴۱ نفر بالای سه سال بودند.

وی بیان داشت: از این تعداد ۲۷ نوزاد در سطح معابر و خیابان های اصفهان رها شدند و ۵۳ نفر به دلیل بدسرپرستی تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند.

اسماعیلی بیان داشت: کودکانی که به دلیل بد سرپرستی تحت پوشش قرار می گیرند یا بر اساس گزارش های معرفی مردم به اورژانس اجتماعی تحت بررسی قرار می گیرند یا به دلیل زندان رفتن والدین یا حتی بر اثر طلاق و عدم قبول مسئولیت کودک توسط والدین تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند.

وی گفت: فقر و اعتیاد والدین از دیگر عوامل رها کردن کودک است.

کارشناس مسئول دفتر شبه خانواده امور اجتماعی بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه نوزادان رها شده از هر دو جنس دختر و پسر هستند و تفاوتی در جنسیت ندارد، ادامه داد: بیشتر افراد خواهان سرپرستی نوزادان و کودکان زیر سال هستند.

وی گفت: کودکانی که رها می شوند بین دو تا شش ماه صبر می کنیم و در صورتی که والدین آنها برنگشتند اجازه واگذاری داریم و این در حالی است برای واگذاری کودکان بد سرپرست اجازه نداریم.

اسماعیلی بیان داشت: ۳۰ درصد متقاضیان زیر بار به عهده گرفتن سرپرستی کودکان بالای ۳ سال می روند و معتقدند کودک زیر سه سال را خود فرد می تواند به دلخواه تربیت کند.

وی اضافه کرد: کودکان بالای سه سال تا سن ۱۸ سالگی در خانه‌های کودک و نوجوان نگه داری می شوند و پس از آن به دلخواه خود اگر خواهان استقلال باشند یا اگر می خواهند تحت نظر بهزیستی باشند، مورد حمایت قرار می گیرند و همچنین تمام هزینه تحصیلات برای آنها فراهم می شود.