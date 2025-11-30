برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی بیمه به میزبانی بیمه کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه کوثر، هدف از برگزاری این دوره نمایشگاه معرفی محصولات، طرح‌های نوین و فناورانه بیمه کوثر و همچنین ارائه تجربیات در تمامی رشته‌های بیمه‌ای با رویکرد فرهنگ‌سازی و پیشگیری از خسارت است.

نمایشگاه تخصصی بیمه کوثر ۸ لغایت ۱۲ آذر ماه سال جاری همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۵ در محل تهران، بزرگراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی غرب به شرق، بعد از پل سیدخندان، پلاک ۱۳۲۴، ساختمان ستاد مرکزی بیمه کوثر میزبان تمامی فعالان، ذی‌نفعان و علاقه‌مندان حوزه صنعت بیمه است.