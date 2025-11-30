به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم زنگ قرآن، عترت و نماز در دبیرستان فرزانگان با حضور مدیر تبلیغات اسلامی و تنی چند از رؤسای ادارات شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: نماز و فعالیت‌های قرآنی در مدارس شهرستان بسیار جدی و پررونق است و از این رو سلسله مسابقات قرآنی و پرورشی در ۱۱ رشته برگزار می‌گردد تا دانش‌آموزان با انگیزه، حضور فعالی داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن بر اهتمام مدارس شهرستان به ترویج فرهنگ نماز و قرآن تأکید کرد.

وی افزود: این اهتمام در مدارس شهری و روستایی، مدارس پرجمعیت و کم‌جمعیت و حتی در دورترین روستاهای شهرستان مشهود است و تلاش می‌کنیم همه دانش‌آموزان در مسیر معنوی و اخلاقی قرار بگیرند.

حاجی‌زاده با اشاره به سلسله مسابقات حوزه پرورشی در ۱۱ رشته قرآنی گفت: این مسابقات فرصتی مناسب برای شناسایی استعدادهای قرآنی و پرورشی و ارتقای انگیزه دانش‌آموزان است و سال گذشته دانش‌آموزان خلاق و با انگیزه شهرستان توانستند با جدیت به مرحله استانی راه پیدا کنند و امیدواریم امسال نیز دانش‌آموزان حضور فعالی داشته باشند و مقام‌های ارزشمندی کسب کنند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر جایگاه قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و روشن‌کننده مسیر زندگی بشر گفت: قرآن ارمغانی ارزشمند برای خانه‌ها و خانواده‌هاست و توصیه می‌شود که خانواده‌ها و دانش‌آموزان با اهتمام ویژه به مطالعه و عمل به آموزه‌های آن بپردازند.

وی ترویج فرهنگ قرآنی و نماز را نقش مهمی در شکل‌دهی به تربیت معنوی و اخلاقی نسل آینده ذکر کرد و افزود: آموزش و پرورش بردسکن با برنامه‌ریزی منظم و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، معلمان و دانش‌آموزان تلاش می‌کند فضایی پویا و پرانرژی برای رشد معنوی دانش‌آموزان ایجاد کند تا آنها با بصیرت و انگیزه در مسیر زندگی قدم بردارند.