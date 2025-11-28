امام جمعه خلیل آباد: توجه به فرمایشات رهبری امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد با تاکید بر صرفه جویی در انرژیها ونیز آب، برق و گاز اظهار کرد: رهبری بخوبی مسائل مربوط را مطرح کردند.
امام جمعه خلیلآباد بر توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وحدت جامعه پس از جنگ ۱۲ روزه و حمایت از دولت تأکید کرد و افزود: رهبر انقلاب بسیج را به عنوان سازمانی جدی، خدمتگذار و عظیم معرفی کردند که در مسیر انقلاب، امام و رهبری جهت موفقیت کشور را ترسیم کرده و زاویههای حرکت را نشان میدهند.
وی در تحلیل شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: دشمن تلاش دارد ایران اسلامی را در وضعیتی نه جنگ و نه صلح نگه دارد تا مردم در حالت اغما بماند و لذا نیروهای مسلح در آمادهباش کامل هستند، اما مردم باید مسیر عادی زندگی خود را ادامه دهند.
دستجردی گفت: دشمن به میدان میآید تا زندگی را مختل کند، اما ما باید با وحدت جامعه و حمایت از دولت این نقشهها را خنثی کنیم.
امام جمعه خلیلآباد در ادامه با اشاره به روز جهانی معلولین خاطرنشان کرد: باید مسیرها و مکانهای عمومی برای معلولان مناسبسازی شود و به جای ترحم، درک و توجه واقعی به آنان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در خلیلآباد ۱۷۹۰ معلول وجود دارد که ماهانه بیش از ۴ میلیارد تومان مستمری دریافت میکنند اظهار کرد: مناسب سازی به شکلی مطلوب هنوز در شهرستان اجرا نشده است لذا در همین مسجد جامع نیز محل تردد معلولان دارای نقایصی است که باید مرتفع شود.
دستجردی همچنین بر صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: نماینده منطقه نیز اقدامات خوبی در دست اجرا دارد و امیدواریم در مسیر مجلس انقلابی موفق باشند.
