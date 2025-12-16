  1. استانها
مولوی: قرآن به تلاوت تشریفاتی محدود شده است

مشهد- رئیس ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی گفت: بزرگ‌ترین آسیب امروز جامعه، محدود شدن قرآن به تلاوت تشریفاتی و حضور نمادین در زندگی فردی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مولوی ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی که در محل یادمان شهدای جهاد سازندگی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قرآن کتابی برای هدایت همه بشریت است و خداوند در آیات ابتدایی آن با معرفی خود به صفات «رحمان» و «رحیم»، هم نسبت به عموم انسان‌ها و هم به‌صورت ویژه نسبت به مؤمنان پیام روشنگری ارائه می‌کند.

رئیس ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی با بیان اینکه شرط بهره‌مندی از هدایت قرآن، قرار گرفتن ذیل ولایت الهی است، افزود: اگر انسان تحت سرپرستی غیر خدا قرار گیرد، نه‌تنها مسیر حق را طی نمی‌کند بلکه به سمت ظلمت و گمراهی بیشتر سوق داده می‌شود؛ وضعیتی که امروز در بسیاری از جوامع بشری قابل مشاهده است.

وی با بیان مثالی از سرگردانی انسان بدون مسیرنما تصریح کرد: امروز بشر بدون اتصال به هدایت الهی، مانند فردی است که در بیابان بدون قطب‌نما یا جی‌پی‌اس گرفتار شده و در تردید، شبهه و حیرت دائمی به سر می‌برد.

مولوی با اشاره به بشارت‌ها و انذارهای قرآن کریم گفت: خداوند هم امید می‌دهد و هم هشدار؛ اما متأسفانه در آیات متعدد تصریح شده که «اکثرهم لایعقلون» و «اکثرهم لایعلمون»، چراکه بسیاری از انسان‌ها سخن هدایت را می‌شنوند اما به آن عمل نمی‌کنند.

رئیس ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی یکی از آسیب‌های جدی فرهنگی جامعه را حبس قرآن در قفسه خانه‌ها دانست و افزود: اکتفا به داشتن قرآن، نهج‌البلاغه و مفاتیح بدون جاری شدن آن‌ها در سبک زندگی، خود یک مصیبت است. حتی سوگند خوردن به قرآن نیز وقتی بدون فهم و باور عمیق باشد، کارکرد حقیقی خود را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه بیان کرد: این ستاد یک مجموعه کاملاً مردم‌نهاد است که از حدود ۸ تا ۹ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر از پیشکسوتان، قاریان، مروجان و فعالان قرآنی استان خراسان رضوی در محافل مختلف، بزرگ و کوچک، مورد تجلیل قرار گرفته‌اند.

مولوی ادامه داد: این ستاد با پشتوانه مردمی و با همراهی نهادها و تشکل‌های قرآنی دارای مجوز از دستگاه‌هایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها، به‌عنوان یک چتر فراگیر قرآنی عمل کرده و نقش مکمل تشکل‌های موجود را ایفا می‌کند.

رئیس ستاد مردمی تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و فعالان قرآن و عترت خراسان رضوی با اشاره به رویکرد مسجدمحوری این ستاد گفت: قرآن به‌عنوان اولویت معروف انتخاب شده و بر همین اساس، مساجد محوری شهر مشهد کانون اصلی برنامه‌های تجلیل قرار دارند؛ چه در مناطق مرکزی و چه در مناطق حاشیه‌ای شهر.

وی از برگزاری برنامه آینده این ستاد خبر داد و گفت: برنامه پیش‌رو در ۲۸ آذرماه در مسجد آقا امیرالمؤمنین (ع) واقع در بلوار معلم مشهد برگزار می‌شود که طی آن از چهره‌های قرآنی تجلیل خواهد شد.

