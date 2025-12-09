به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حقدادیان صبح سه شنبه در نشست خبری از برگزاری بزرگترین مسابقه ملی کتابخوانی با محوریت قرآن کریم از اواسط آذرماه تا یک اسفند خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با هدف ترویج حفظ ساده و کمهزینه قرآن و رفع «ترس حفظ» میان مردم طراحی شده است. او همچنین از برنامهریزی برای ساخت اپلیکیشن هوشمند حفظ قرآن با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد.
نویسنده و مؤلف کتاب «حفظ ماندگار با اشاره به سابقه فعالیتهای قرآنی خود از سال ۱۳۹۴ گفت: سالها تجربه در مدارس و مؤسسات قرآنی نشان داد که شیوههای قدیمی حفظ قرآن بیشتر به حفظ طوطیوار و کوتاهمدت منجر میشود. به همین دلیل، روش حفظ سهجانبه را طراحی کردیم که حافظه ادراکی، شنیداری و تصویری را همزمان درگیر میکند و ماندگاری حفظ را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه جوانان امروز «عطش معنویت» دارند اما مسیرهای فعلی حفظ قرآن برای بسیاری پیچیده و پرهزینه است افزود: هدف این مسابقه این است که ورود به حفظ قرآن را ساده، بدون ترس و بدون هزینههای سنگین کنیم تا هر فرد بتواند قدم اول را بردارد.
حقدادیان درباره این مسابقه توضیح داد: از اواسط آذرماه تا یکم اسفندماه، بزرگترین مسابقه کتابخوانی کشور با محوریت کتاب حفظ ماندگار برگزار میشود. شرکتکنندگان پس از دریافت رایگان کتاب، در دو آزمون ۱۴ سؤالی شرکت میکنند؛ آزمون اول بهصورت تستی و آزمون دوم آزمون نهایی خواهد بود.
به گفته نویسنده و مؤلف کتاب «حفظ ماندگار، برای این مسابقه ۱۱۴ جایزه به تعداد سورههای قرآن در نظر گرفته شده که مجموع ارزش آنها حدود ۲ میلیارد تومان است؛ شامل یک سفر حج، پنج سفر کربلا، شش سفر مشهد، پنج دستگاه کنسول PS5 و جوایز دیگر. اختتامیه مسابقه نیز ۱۴ اسفندماه همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) در برج میلاد تهران با حضور مسئولان و فرماندهان کشوری برگزار خواهد شد.
وی ثبتنام از طریق کانال ایتای «حفظ ماندگار سر ۱۴» انجام میشود و هزینه شرکت در مسابقه ۱۹۰ هزار تومان است که «تنها برای زیرساختهای فنی» دریافت میشود، درحالیکه کتاب ۲۵۰ هزار تومانی بهصورت رایگان و با ارسال رایگان برای شرکتکنندگان ارسال خواهد شد.
حقدادیان در بخش دیگری از سخنانش به برنامه مجموعه برای استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در حال رایزنی با شرکتهای دانشبنیان هستیم تا اپلیکیشن هوشمند حفظ قرآن طراحی کنیم؛ اپلیکیشنی خودآموز با قابلیت تشخیص صدا که بتواند اشتباهات کاربر را هنگام قرائت آیات اصلاح کرده و مرحلهبهمرحله او را پیش ببرد. اگر خودمان را با شرایط روز بهروزرسانی نکنیم، نمیتوانیم پاسخگوی نیاز جامعه باشیم.
نویسنده و مؤلف کتاب «حفظ ماندگار» تأکید کرد: این اپلیکیشن در صورت تأمین هزینهها، میتواند «تحولی بزرگ» در زمینه آموزش حفظ قرآن ایجاد کند.
