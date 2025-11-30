مستند «اشغال جزایر» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند «اشغال جزایر» به کارگردانی داوود مرادیان اثری پژوهشی و تحلیلی است که با رویکردی تاریخی و ژئوپلیتیکی به موضوع اشغال جزایر ایرانی در خلیج فارس می‌پردازد و اسناد مربوط به ادعاهای امارات متحده عربی و بریتانیا درباره تجزیه جزایر ایرانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مستند «اشغال جزایر» با حضور سه تیم دغدغه‌مند که از سال ۱۳۹۸ تاکنون پیگیر ساخت مجموعه‌هایی با محوریت هویت ملی و دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، تولید شده و تصاویر اقلیم جزایر نیز برای نخستین بار منتشر می‌شود.

این اثر مستند با تمرکز بر تاریخچه سیاسی و امنیتی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تلاش کرده است تصویری مستند، دقیق و تحلیلی از تلاش‌های خارجی برای ایجاد تردید در مالکیت تاریخی ایران ارائه دهد.

«اشغال جزایر» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.