شورای همکاری خلیج فارس در امارات رزمایش برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره امروز در گزارشی با اشاره به استقرار سیستمهای موشکی ایران در جزایر سه گانه از برگزاری مانوری از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، امارات، قطر، عمان، بحرین و کویت) در امارات خبر داد.

الجزیره با اشاره به اینکه مانور نیروهای سپر جزیره با عنوان "جزایر وفاداری" برگزار می شود، آنرا واکنشی از سوی اعراب حاشیه خلیج فارس به تنشهای اخیر میان امارات و ایران در مسئله جزایر سه گانه دانست.

در ادامه این گزارش آمده است: این مانور از روز یکشنبه آغاز شده و دو روز به درازا خواهد کشید تا توانایی و هماهنگی میان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در انجام ماموریتها و عملیاتهای بزرگ به ویژه در سواحل و جزایر واقع در آبهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سنجیده شود.



ناوشکن جماران در آبهای خلیج فارس

از سوی دیگر، "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی مداخله جویانه ادعا کرد: اقدامات ایران درباره جزایر اماراتی اشغال شده در حاشیه خلیج فارس، واقعیت تاریخی آن را تغییر نمی دهد.

البته اظهارات این مقام عربی از این جهت که واقعیتهای تاریخی بر ایرانی بودن جزایر سه گانه تاکید دارند، کاملا درست است.

پیش از این منابع دیپلماتیک از عقب نشینی امارات از طرح مسئله جزایر سه گانه در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب که امروز پنج شنبه برگزار می شود، خبر دادند.



بر مبنای اسناد تاریخی اماراتی ها درباره جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسی هیچ گونه ادعایی را نمی توانند مطرح کنند و اما بهانه جویی آنها از طریق قرارداد 1971 دولت وقت ایران با انگلیس درباره جزیره بوموسی ایجاد شده است.



خاطر نشان می شود امارات در پی سفر"محمود احمدی نژاد" به جزیره ابوموسی سفیر خود را از تهران فراخوانده بود. این در حالی است که مالکیت تاریخی جزیره ابوموسی از آن ایران است و ادعاهای امارات در این باره هیچ زمینه حقوقی بین المللی ندارد.