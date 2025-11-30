تداوم آلودگی شدید هوا در قم و قنوات

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات منتشرشده از پایش لحظه‌ای کیفیت هوا نشان می‌دهد شاخص آلودگی امروز نهم آذرماه در قم رقم ۱۵۳ و در قنوات ۱۵۸ را ثبت کرده است.

افزایش محسوس ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، اصلی‌ترین عامل قرار گرفتن این دو شهر در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی اعلام شده است.



بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که سطح بالای این ذرات می‌تواند موجب تشدید عوارض تنفسی و قلبی–عروقی شود و بر همین اساس توصیه شده افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان، زنان باردار و مبتلایان به آسم، مدت حضور در فضای باز و فعالیت‌های بدنی سنگین را به حداقل برسانند.



همچنین بر استفاده از ماسک‌های استاندارد در صورت ضرورت خروج از منزل تأکید شده است.



داده‌های هواشناسی بیانگر پایداری جو در روزهای آینده و محدود شدن جابه‌جایی آلاینده‌هاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند موجب استمرار شرایط موجود یا افزایش غلظت آلودگی تا روز چهارشنبه، دوازدهم آذرماه شود.

کاهش سرعت باد و نبود جریان مؤثر جوی، از مهم‌ترین عوامل تثبیت این وضعیت عنوان شده است.