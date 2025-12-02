درخواست محیط‌ زیست قم برای تشدید برخورد با خودروهای آلاینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به وضعیت ناسالم هوای این شهر در اثر تشدید پدیده وارونگی دما، از پلیس راهور خواست تا برخورد جدیتری با خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی در سطح شهر داشته باشد.
سیده مریم محمدی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در قم در محدوده ناسالم قرار گرفته است، اظهار کرد: خودروهای فرسوده و فاقد گواهی معاینه فنی سهم قابل توجهی در افزایش آلایندهها دارند و لازم است پلیس راهور با اجرای طرح ویژه نظارتی از تردد این خودروها جلوگیری کند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها بر اساس «قانون هوای پاک» افزود: مصرف بالای سوخت در خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده موجب افزایش غلظت ذرات آلاینده شده و کنترل این منابع در روزهای بحرانی یک اقدام ضروری برای حفظ سلامت شهروندان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین بر ضرورت همکاری شهروندان تأکید و توصیه کرد: استفاده از حملونقل عمومی، انجام بهموقع معاینه فنی، استفاده از ماسک استاندارد و پرهیز از ترددهای غیرضروری میتواند به کاهش آسیبها کمک کند.
محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت رسانهها در آگاهیبخشی، همکاری مردم و دستگاههای اجرایی و همچنین نزول باران رحمت الهی، کیفیت هوای قم در روزهای آینده بهبود یابد.
نظر شما