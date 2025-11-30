آتش‌ سوزی در یک واحد مسکونی قم بر اثر استفاده از ماینرهای غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر رشاد مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: در جریان بازدید تخصصی روز یکشنبه مورخ ۹ آذر ۱۴۰۴ و طی یک عملیات مشترک میان کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان قم و مأموران کلانتری ۱۳، یک مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز در یک واحد مسکونی شناسایی شد.



وی افزود: در این واحد، ۵ دستگاه ماینر و تعدادی منبع تغذیه که با استفاده از برق غیرمجاز در حال فعالیت بودند، موجب بروز آتش سوزی شده بودند که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی، حریق مهار و محل ایمن سازی شد.



در ادامه عملیات، ۱۴ منبع تغذیه و ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل گردید.



وی با تأکید بر ضرورت همکاری هم استانی‌های گرامی در مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز گفت: از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا سامانه سماعت به نشانی tavanir.org.ir/samaat گزارش کنند.



رشاد همچنین یادآور شد: بر اساس طرح تشویقی شرکت توزیع نیروی برق استان، گزارش دهندگان تخلفات مرتبط با ماینرهای غیرمجاز، بسته به اهمیت اطلاعات، بین یک و نیم تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.