دختران ووشوکار یزد راهی تبریز شدند؛ آغاز مأموریت طلایی در قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب ووشوی بانوان استان یزد، پس از پشتسر گذاشتن مراحل انتخابی و کسب آمادگیهای فنی لازم، جهت حضور در مسابقات قهرمانی جوانان و نونهالان کشور انتخابی تیم ملی برای حضور در دهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان و انتخابی بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶، به میزبانی استان آذربایجان شرقی (تبریز) اعزام شد.
این رقابتها که از معتبرترین رویدادهای ملی در رده سنی جوانان و نونهالان به شمار میآید، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی دختران ورزشکار یزدی و ارتقای سطح فنی آنان در سطح کشور است.
در این دوره، سعیده کهدویی بهعنوان مربی تیم ساندا جوانان و زینب دشتآبادی بهعنوان مربی تیم تالو هدایت ورزشکاران استان را بر عهده دارند. همچنین حوریزاده به عنوان سرپرست تیم همراهی کاروان اعزامی را بر عهده دارد.
فاطمه نادی زارچ، مائده کریمی زارچی، معصومه نادی، هانیه باقیان زارچ اعضای تیم ساندا و ستایش جعفری ندوشن، فاطمه یاوری، سیده نیایش حسینی عمله و فاطمه برزگری بنادکوکی اعضای تیم تالو منتخب استان در این مسابقات هستند.
همزمان، زینب معشوری نیز بنا به دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون ووشو برای قضاوت رقابتهای تالو قهرمانی کشور جوانان و نونهالان راهی تبریز شده است که نشاندهنده جایگاه ارزشمند داوران استان در سطح ملی است.
اعزام این تیم پرتوان و حضور داور شایسته یزد در این رویداد ملی، بیانگر رشد قابلتوجه ورزش ووشو در استان و تلاشهای مستمر مربیان، خانوادهها و هیئت ووشو یزد است.
