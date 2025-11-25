شهردار صباشهر: اماکن ورزشی و فرهنگی موتور محرک توسعه شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، در حاشیه اختتامیه مسابقات ووشو قهرمانی و انتخابی استان تهران که همزمان با آغاز هفته بسیج و به میزبانی صباشهر برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به بسیجیان اظهار کرد: بسیج نمونه موفقی از مشارکت مردمی در اداره امور کشور است.

وی با بیان اینکه برگزاری این رقابت‌ها در نخستین روز هفته بسیج اقدامی در راستای پاسداشت این ایام ارزشمند است، افزود: این رویداد ورزشی با هدف ترویج نشاط، سلامتی و تقویت روحیه همکاری و همدلی برگزار شد.

شهردار صباشهر با تقدیر از تعامل سازنده میان شهرداری و شورای اسلامی شهر، خاطرنشان کرد: این همکاری‌های مؤثر، زمینه‌ساز رشد و بالندگی در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در صباشهر شده است.

واژیر ادامه داد: واحدهای مختلف شهرداری به‌ویژه معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، با همدلی و هماهنگی با شورای اسلامی شهر و کمیسیون فرهنگی، در مسیر پیشرفت و سربلندی صباشهر گام برمی‌دارند.

وی در پایان از هیئت ووشو شهریار و استان تهران و همچنین مربیان و ورزشکارانی که از شهرستان‌های مختلف استان تهران از جمله شمیرانات، شهرقدس، اسلامشهر، رباط‌کریم، بهارستان، شهرری، ملارد، پاکدشت، قرچک، ورامین، پیشوا و تهران بزرگ در این مسابقات حضور داشتند، قدردانی کرد.