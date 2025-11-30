تشدید برخورد با متجاوزین به عرصه های ملی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای که با حضور دادستان مرکز استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، رئیس دادگستری شهرستان نمین، مدیر کل تعزیرات در دادستانی استان اردبیل بر گزار شد بر تشدید برخورد با متجاوزان به عرصه‌های ملی تاکید شد.

در این جلسه هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن ارائه گزارشی از آمار کشفیات چوب وزغال و سایر فرآورده‌های جنگلی در دوماه اخیر و ضمن قدردانی از همکاری تنگاتنگ دستگاه قضائی در بر خورد با متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی خواستار صدور حکم بازدارنده به متخلفین از سوی دستگاه قضائی شدند.

جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در این جلسه با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تخریب جنگل و مراتع، صیانت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها را از ضروریات دانسته، از ورود جدی دادستانی به موضوع و تشدید مبارزه با قاچاقچیان چوب در اردبیل خبر داد.

وی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجهیزات فنی کارآمد و متناسب در پایش جنگل‌ها و واکنش سریع در قبال هرگونه اعمال مجرمانه، استفاده حداکثری از توان و امکانات موجود برای صیانت از جنگل‌ها و مراتع را خواستار شد.

آفاقی با اعلام جزئیاتی از اقدامات قضائی در مبارزه با قاچاقچیان چوب در استان، به تشکیل ۱۱۹ فقره پرونده در ۸ ماه گذشته در این ‌خصوص و بازداشت و محکومیت نفرات متعدد اشاره کرده، اظهار داشت: دادستانی اقدامات دستگاه‌های متولی را نیز با حساسیت رصد می‌کند و با هرگونه ترک فعل در مبارزه با قاچاق چوب در استان اردبیل به‌شدت برخورد می‌شود.