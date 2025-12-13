تأکید دادستانی اردبیل بر تکمیل سریع سامانه جامع مدیریت شهری

به خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و هماندیشی در خصوص روند اجرای پروژه راهاندازی سامانه یکپارچه جدید مدیریت شهری اردبیل (سامانه سامانشهر) با حضور مسئولان قضائی و مدیریت شهری در محل شهرداری اردبیل برگزار شد.
در این جلسه، طاهریفرد معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با قدردانی از عملکرد شهرداری اردبیل در سالهای اخیر و اشاره به پروژههای شاخص از جمله تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی، سامانه جدید مدیریت شهری را مشابه «پنجره واحد خدمات دولتی» دانست و بیان کرد: امید است این سامانه با هدف تسهیل خدمات به شهروندان هرچه سریعتر تکمیل و بهرهبرداری شود، در کنار تسریع فرآیندهایی مانند صدور پروانه، باید کاهش فساد اداری و شناسایی کانونهای فسادخیز در اولویت قرار گیرد.
در ادامه، رحیم شاکر معاون برنامهریزی شهرداری اردبیل با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در تحقق «شهر الکترونیک» گفت: با نصب و راهاندازی سامانه جامع مدیریت شهری، بخشی از فرآیندهای خدماتی شهرداری شامل درآمد، نوسازی، املاک و شهرسازی در حال الکترونیکی شدن است و تا امروز نزدیک به ده درصد پیشرفت فیزیکی داشتهایم.
کیوان حسنزاده معاون شهرسازی و معماری با تشریح مراحل اجرایی پروژه گفت: سامانه جدید شهرسازی جایگزین سامانه قبلی شده و در حال حاضر برخی زیرسامانهها وارد فاز عملیاتی شدهاند که اجرای کامل این پروژه، بستر اصلی ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و تسهیل صدور پروانه و پایانکار را فراهم میکند.
در ادامه نشست، دلاور زارعی رئیس سازمان فاوا شهرداری اردبیلبه معرفی سامانه «اردبیل من» پرداخت و افزود: این سامانه به آدرس dorsa.ardabilman.ir دسترسی شهروندان به همه سامانههای شهرداری را ممکن ساخته و فاز نخست سیستم یکپارچه مدیریت شهری از این بستر در حال ارائه خدمات است.
در ادامه میرمحمد سیدهاشمی رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل این سامانه گفت: باید آرشیو الکترونیکی پروندههای موجود در مناطق هرچه زودتر شکل گیرد تا از بروز اشتباهات و تخلفات جلوگیری شود؛ همچنین حفظ امنیت اطلاعات شهروندان و آموزش کاربران سیستم از اولویتهای جدی شهرداری محسوب میشود.
در پایان، علی محبوبیپور مدیر حراست شهرداری اردبیل گفت: الکترونیکی شدن فرآیندهای شهرداری میتواند گامی جدی در پیشگیری از تخلفات و فساد اداری باشد.
اردبیل_ جلسه بررسی روند اجرای سامانه یکپارچه مدیریت شهری اردبیل با حضور مسئولان قضایی و شهری برگزار شد.
به خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و هماندیشی در خصوص روند اجرای پروژه راهاندازی سامانه یکپارچه جدید مدیریت شهری اردبیل (سامانه سامانشهر) با حضور مسئولان قضائی و مدیریت شهری در محل شهرداری اردبیل برگزار شد.
نظر شما