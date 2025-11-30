میرزایی: گشت‌ های مشترک برای کنترل بازار گیلان تا پایان سال فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی عصر یکشنبه در حاشیه اجرای طرح گشت مشترک نظارتی بازار در شهرستان آستارا اظهار کرد: در راستای کنترل، نظارت و رصد بازار، طرح گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر در سطح استان برگزار می‌شود و این برنامه سه روز در هفته اجرا خواهد شد.

وی افزود: امروز نیز بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های نظارتی، گشت مشترک در آستارا برگزار شد و مراکز عمده‌ای همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌ها، هتل‌ها، کارخانجات تولید مواد غذایی، کشتارگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت و مراکز تولید و توزیع محصولات پزشکی مورد بازرسی قرار گرفتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین صنفی توسط واحدهای اقتصادی گفت: واحدهای صنفی باید در شرایط خاص کنونی اهتمام ویژه‌ای نسبت به رعایت مقررات و انصاف داشته باشند. همچنین مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.

میرزایی هدف اصلی این طرح را نظارت بر کالاهای اساسی مردم عنوان کرد و افزود: طرح‌های نظارتی از ابتدای سال در سطح استان فعال بوده و از اول آذرماه به صورت ویژه آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز ۵ گروه در قالب اکیپ‌های نظارتی فعالیت داشتند و عمده تخلفات کشف‌شده شامل گران‌فروشی، احتکار، تقلب، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، اختفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط بهداشتی و عدم درج قیمت و نرخ‌نامه بوده است که توسط بازرسان و کارشناسان رسیدگی شد.