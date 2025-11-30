۱۷ فقره تغییر کاربری اراضی در آمل شناسایی شد

محمد هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از قلع و قمع بیش از دو هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بود، خبر داد و تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی، اولویت اصلی این مدیریت است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، با اعلام این خبر اظهار داشت: در آبان ۱۴۰۴، با همکاری اکیپ اجرای احکام قضائی شامل واحد حقوقی، گشت ۱۳۱، رؤسای مراکز دهستان‌ها و نیروهای کلانتری‌های مربوطه، ۱۷ مورد از اراضی کشاورزی با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۳۳۰ مترمربع که به‌صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، رفع تصرف و قلع و قمع شد.

وی افزود: این اقدامات بر اساس ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام گرفت و هدف آن، حفظ سرمایه ملی و امنیت غذایی جامعه است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی از کشاورزان و بهره‌برداران خواست تا از هرگونه اقدام که منجر به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها شود خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، مراکز هشت‌گانه و یا سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت اراضی اطلاع دهند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی آمل با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد خواهد کرد و از هیچ تلاشی برای حفاظت از اراضی کشاورزی دریغ نخواهد کرد.