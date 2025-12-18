سعید نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای قاطعانه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در بخش مرکزی ری خبر داد.

نادری در ادامه اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، عملیات تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان ری با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد.

وی افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، فرماندهی انتظامی، بخشداری مرکزی و عوامل اداره امور اراضی صورت گرفت که طی آن ۴۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل احداث دیوار، سوله، محوطه‌سازی و دیگر سازه‌های غیرقانونی شناسایی و تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی ری با اشاره به نتایج این اقدام بیان کرد: در پی اجرای این عملیات، ۵.۴ هکتار از اراضی کشاورزی که به‌صورت غیرقانونی از چرخه تولید خارج شده بود، آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

نادری تأکید کرد: مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز با هدف حفظ بستر تولید، تأمین امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های ملی با جدیت ادامه خواهد داشت و از بهره‌برداران درخواست می‌شود پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی زراعی و باغی، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.