۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

استاندار هرمزگان: کیفیت پروژه‌های عمرانی دچار ضعف اساسی است

بندرعباس- استاندار هرمزگان با بیان اینکه کیفیت پروژه‌های عمرانی دچار ضعف اساسی است، گفت: با استفاده از ماشین آلات شهری می‌توان قیمت تمام شده پروژه‌ها را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر یکشنبه در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری‌های هرمزگان با اشاره به وضعیت اعتبارات در کشور اظهار کرد: در حوزه شهرها و روستا، تکمیل ظرفیت ماشین آلات عمرانی بود و تعاملات خوبی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شکل گرفت و رویکرد حمایتی از هرمزگان را افزایش داد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای تأمین دستگاه‌های عمرانی استفاده کنیم، بیش از ۳۰۰ دستگاه امروز تحویل خواهد و ۱۰۰ دستگاه نیز در صف تحویل قرار دارد.

وی افزود: ۱,۲۲۹ میلیارد تومان برای تأمین این ماشین آلات هزینه شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی دچار ضعف اساسی است، ادامه داد: باید با نظارت بیشتر بر روی پروژه‌ها، کیفیت کارها را افزایش داد و در اجرای پروژه‌ها سخت گیرانه عمل کرد، ضمن اینکه در تولید مصالح نیز با چالش روبرو هستیم و باید جایزه کیفیت پروژه در نظر بگیریم و روند کارها را اصلاح کنیم.

آشوری با تاکید بر لزوم تدوین بانک اطلاعاتی ماشین آلات عمرانی در استان، عنوان کرد: با ماشین آلاتی که شهرداری‌ها دارند می‌توان قیمت تمام شده پروژه‌ها را افزایش داد.

وی ماشین آلات فرسوده را یکی از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: می‌توان با نوسازی این ماشین آلات ظرفیت خدمات استان را افزایش داد.

