به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر یکشنبه در آئین رونمایی از ماشین آلات شهرداری‌های هرمزگان با اشاره به وضعیت اعتبارات در کشور اظهار کرد: در حوزه شهرها و روستا، تکمیل ظرفیت ماشین آلات عمرانی بود و تعاملات خوبی با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شکل گرفت و رویکرد حمایتی از هرمزگان را افزایش داد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای تأمین دستگاه‌های عمرانی استفاده کنیم، بیش از ۳۰۰ دستگاه امروز تحویل خواهد و ۱۰۰ دستگاه نیز در صف تحویل قرار دارد.

وی افزود: ۱,۲۲۹ میلیارد تومان برای تأمین این ماشین آلات هزینه شده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی دچار ضعف اساسی است، ادامه داد: باید با نظارت بیشتر بر روی پروژه‌ها، کیفیت کارها را افزایش داد و در اجرای پروژه‌ها سخت گیرانه عمل کرد، ضمن اینکه در تولید مصالح نیز با چالش روبرو هستیم و باید جایزه کیفیت پروژه در نظر بگیریم و روند کارها را اصلاح کنیم.

آشوری با تاکید بر لزوم تدوین بانک اطلاعاتی ماشین آلات عمرانی در استان، عنوان کرد: با ماشین آلاتی که شهرداری‌ها دارند می‌توان قیمت تمام شده پروژه‌ها را افزایش داد.

وی ماشین آلات فرسوده را یکی از ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: می‌توان با نوسازی این ماشین آلات ظرفیت خدمات استان را افزایش داد.