انصاری: ۶۰ درصد آلودگی خاک مرکزی ناشی از پسماندهای غیراصولی است

امیر انصاری ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی خاک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: خاک یکی از پنج منبع زیستی اصلی شامل آب، هوا و تنوع زیستی است که متأسفانه برخلاف هوا، کمتر مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت آن در حفاظت محیط زیست غفلت شده است.
وی افزود: آلودگی هوا با چشم دیده میشود درحالیکه آلودگی خاک پنهان است و تا زمانی که نمونهبرداری آزمایشگاهی صورت نگیرد نمیتوان آن را تشخیص داد.
انصاری تصریح کرد: خاک توانایی جذب و تصفیه آلودگیها را دارد، اما کاربری صنعتی و کشاورزی غیر اصولی، مهمترین تهدیدات سلامت آن محسوب میشوند.
وی ادامه داد: مطابق آخرین تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس و گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، ۶۰ درصد آلودگی خاک ناشی از پسماندها و ۲۱ درصد از فاضلابهای صنعتی، کشاورزی و انسانی است.
انصاری تاکید کرد: آلودگی خاک با تغییر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آن، سلامت زنجیره غذایی را تهدید میکند و از طریق گیاهان و دامها به انسان منتقل شده و میتواند زمینهساز بروز بیماریهای مختلف شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: صنایعی که پتانسیل آلوده کردن خاک در استان را دارند شناسایی شدهاند و حدود ۲۰ واحد صنعتی بزرگ مرکزی و نقاط بحرانی خاک مشخص شدهاند.
وی گفت: همچنین محلهای دفن زباله در ۳۳ شهر استان رصد میشوند چرا که این محلها علاوه بر تولید شیرآبه، باعث ورود مواد آلاینده به خاک میشوند و برخی از پسماندها حتی به میکروپلاستیک تبدیل میشوند.
انصاری تصریح کرد: پایش مستمر، شناسایی منابع آلاینده و مدیریت کاربریهای صنعتی و کشاورزی غیر اصولی، از مهمترین اقدامات برای کاهش آلودگی خاک و حفاظت از سلامت محیط زیست و زنجیره غذایی استان است.
صنایع آلاینده مرکزی از ۱,۰۰۰ میلیارد ریال خسارت آلایندگی تنها ۱۰ میلیارد ریال پرداخت کردند
م دیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: صنایع آلاینده استان از مجموع ۱,۰۰۰ میلیارد ریال خسارت ناشی از آلودگی، تنها ۱۰ میلیارد ریال پرداخت کردهاند و جبران آسیبهای محیط زیستی همچنان با چالش جدی مواجه است.
وی افزود: آلودگی خاک بهویژه در دشتهای شازند، خمین، ساوه و اراک جدی است و ناشی از فعالیت صنایع بزرگ در منطقه است.
انصاری تصریح کرد: صنایع پتروشیمی، پالایشگاهها و معادن مهم شهرستانهایی همچون خمین و ساوه و شهرک صنعتی کاوه با تولید پسماندهای فلورایدی و ترکیبات سمی، موجب تهدید محیط زیست خاک استان شدهاند.
وی ادامه داد: ترکیبات سمی و فلورایدی موجود در پسماندهای این صنایع کمتر در سایر نقاط کشور دیده میشود و این موضوع اهمیت حفاظت از خاک را دوچندان کرده است.
انصاری تاکید کرد: بر اساس محاسبات و مطالعات انجامشده، صنایع آلاینده استان مرکزی تاکنون تنها مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از خسارتهای ناشی از آلودگی خاک، که از سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، را پرداخت کردهاند و این در حالی است که میزان کل خسارت تعیینشده ۱,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: با وجود اقدامات محیط زیستی و پیگیریهای قضائی، صنایع آلاینده همچنان اعلام کردهاند که جبران خسارتهای وارده به خاک با چالش مواجه است و این موضوع نیازمند رسیدگی جدی و مستمر است.
انصاری افزود: بهزودی اسامی صنایع آلایندهای که در پرداخت خسارت به هوا و خاک استان کوتاهی کردهاند، بهطور رسمی اعلام خواهد شد.
