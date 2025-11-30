https://mehrnews.com/x39Kwx ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ کد خبر 6673580 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ بسته خبری نهم آذرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری نهم آذرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد خبر 6673580 کپی شد مطالب مرتبط انصاری: ۶۰ درصد آلودگی خاک مرکزی ناشی از پسماندهای غیراصولی است استاندار: مدیریت منابع آبی و انرژی کلید هوای پاک و توسعه پایدار است انصاری: ۲۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع برای کنترل آلایندگی ذخیره شد برچسبها بسته خبری استان مرکزی آلودگی هوا پسماند کشاورزی
