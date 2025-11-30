  1. استانها
حسین آبادی: آلودگی پساب‌های شهری منابع غذایی اراک را تهدید می‌کند

اراک- دبیر کارگروه خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: آلودگی پساب‌های شهری سلامت خاک‌های اطراف اراک را تهدید کرده و منابع تولید مواد غذایی این شهر را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسین آبادی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی خاک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال ۲۰۰۳، اتحادیه جهانی علوم خاک پنجم دسامبر را به‌عنوان «روز جهانی خاک» نامگذاری کرد تا اهمیت این منبع حیاتی در تأمین غذا و حفاظت از محیط زیست برجسته شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اهمیت خاک افزود: خاک یک ثروت ملی و عمومی است و هم‌زمان با توجه به مسائل جهانی، باید در سطح ملی نیز مورد حمایت و مراقبت قرار گیرد.

حسین آبادی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال روز جهانی خاک تحت عنوان «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» تمرکز جمعیتی در شهرها طی ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و این موضوع اهمیت امنیت غذایی در مناطق شهری را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: شهرها به عناصر حیاتی خاک، آب و غذا وابسته‌اند و باید اطمینان حاصل شود که مواد غذایی تولید شده از خاک، در دسترس همه شهروندان قرار گیرد.

حسین آبادی تاکید کرد: کلان‌شهرها به دنبال مهاجرت جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک با چالش‌های اجتماعی، عمرانی، امنیتی و فرهنگی مواجه هستند.

دبیر کارگروه خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: این شهرها متأسفانه با آلودگی پساب‌های شهری روبرو هستند که سلامت خاک‌های اطراف را تهدید می‌کند.

وی گفت: تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده لکه‌های سیاه در مرکز کویر میقان است که ناشی از ورود فاضلاب‌های شهری بوده و منابع زیستی منطقه را آسیب‌پذیر کرده است.

حسین آبادی ادامه داد: صنایع اطراف شهر با تولید پساب‌های آلوده، به‌ویژه از پلاستیک‌ها و برچسب‌های پلاستیکی، فرآیند تصفیه منابع آب و خاک را مختل کرده و بوی نامطبوع ناشی از آلودگی‌های خاک در اطراف شهرها قابل استشمام است.

وی با اشاره به تغییرات غیر اصولی کاربری اراضی کشاورزی به باغ ویلا اشاره کرد و گفت: این تغییرات باعث از دست رفتن منابع تولید غذایی شده و سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.

دبیر کارگروه خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: برخی از ریزگردها منشأ خارجی دارند، اما بخش قابل توجهی از آن‌ها ناشی از عدم پوشش گیاهی مناسب زمین‌های اطراف شهرها است.

وی تصریح کرد: ضروری است که در ایام پاییز و زمستان، خاک‌های شهری پوشش گیاهی داشته باشند تا از بروز ریزگردها جلوگیری شود.

حسین آبادی گفت: روز جهانی خاک فرصتی برای برنامه‌ریزی و حفاظت از منابع خاکی است و نیازمند توجه ویژه نهادها و شهروندان به این منبع حیاتی است.

