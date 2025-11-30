به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسین آبادی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی خاک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال ۲۰۰۳، اتحادیه جهانی علوم خاک پنجم دسامبر را بهعنوان «روز جهانی خاک» نامگذاری کرد تا اهمیت این منبع حیاتی در تأمین غذا و حفاظت از محیط زیست برجسته شود.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اهمیت خاک افزود: خاک یک ثروت ملی و عمومی است و همزمان با توجه به مسائل جهانی، باید در سطح ملی نیز مورد حمایت و مراقبت قرار گیرد.
حسین آبادی تصریح کرد: با توجه به شعار امسال روز جهانی خاک تحت عنوان «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» تمرکز جمعیتی در شهرها طی ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و این موضوع اهمیت امنیت غذایی در مناطق شهری را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: شهرها به عناصر حیاتی خاک، آب و غذا وابستهاند و باید اطمینان حاصل شود که مواد غذایی تولید شده از خاک، در دسترس همه شهروندان قرار گیرد.
حسین آبادی تاکید کرد: کلانشهرها به دنبال مهاجرت جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک با چالشهای اجتماعی، عمرانی، امنیتی و فرهنگی مواجه هستند.
دبیر کارگروه خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: این شهرها متأسفانه با آلودگی پسابهای شهری روبرو هستند که سلامت خاکهای اطراف را تهدید میکند.
وی گفت: تصاویر ماهوارهای نشاندهنده لکههای سیاه در مرکز کویر میقان است که ناشی از ورود فاضلابهای شهری بوده و منابع زیستی منطقه را آسیبپذیر کرده است.
حسین آبادی ادامه داد: صنایع اطراف شهر با تولید پسابهای آلوده، بهویژه از پلاستیکها و برچسبهای پلاستیکی، فرآیند تصفیه منابع آب و خاک را مختل کرده و بوی نامطبوع ناشی از آلودگیهای خاک در اطراف شهرها قابل استشمام است.
وی با اشاره به تغییرات غیر اصولی کاربری اراضی کشاورزی به باغ ویلا اشاره کرد و گفت: این تغییرات باعث از دست رفتن منابع تولید غذایی شده و سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
دبیر کارگروه خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: برخی از ریزگردها منشأ خارجی دارند، اما بخش قابل توجهی از آنها ناشی از عدم پوشش گیاهی مناسب زمینهای اطراف شهرها است.
وی تصریح کرد: ضروری است که در ایام پاییز و زمستان، خاکهای شهری پوشش گیاهی داشته باشند تا از بروز ریزگردها جلوگیری شود.
حسین آبادی گفت: روز جهانی خاک فرصتی برای برنامهریزی و حفاظت از منابع خاکی است و نیازمند توجه ویژه نهادها و شهروندان به این منبع حیاتی است.
نظر شما