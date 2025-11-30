  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

اصغری: محصولات کم‌آب‌بر با توجه به شرایط تغییر اقلیم کشت شود

ارومیه- رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر ضرورت کشت محصولات کم‌آب‌بر با توجه به شرایط تغییر اقلیم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی مسئله‌محور رؤسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های استان گفت: آموزش‌های عمومی و تخصصی باید متناسب با نیاز کارشناسان و مدیران در طول سال برگزار شود تا دانش روز به‌طور مستمر در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای حل چالش‌های بخش کشاورزی، نقش بی‌بدیل مراکز جهاد کشاورزی را در تأمین امنیت غذایی کشور و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین برجسته دانست.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در آموزش کشاورزان، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح دانش آنان کمک کند.

اصغری با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نه تنها زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است، بلکه نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی دارد.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فارغ‌التحصیلان نظام مهندسی کشاورزی و بسیج مهندسین را عاملی مهم در افزایش ضریب نفوذ دانش در بین کشاورزان دانست و افزود: کشاورزان پیشرو بهترین فرصت برای توسعه کشاورزی پایدار هستند.

وی همچنین تأکید کرد: مراکز جهاد کشاورزی باید با شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، الگوی کشت متناسب با نیاز هر منطقه را تعریف کنند تا با جمع‌بندی و ارسال آن به وزارت جهاد کشاورزی، یک الگوی کشت منطقی و ملی برای استان اجرایی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت ترویج محصولات کم‌آب‌بر با توجه به شرایط تغییر اقلیم تأکید کرد و گفت: توسعه این محصولات ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، می‌تواند امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کند.

وی یادآور شد: مراکز جهاد کشاورزی به‌عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مراکز تحقیقاتی، باید با نگاه ملی و آینده‌نگر، نقش خود را در تحقق کشاورزی دانش‌بنیان و مقاوم در برابر چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ایفا کنند.

