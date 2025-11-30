به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر یکشنبه در نشست تخصصی مسئله‌محور رؤسای مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های استان گفت: آموزش‌های عمومی و تخصصی باید متناسب با نیاز کارشناسان و مدیران در طول سال برگزار شود تا دانش روز به‌طور مستمر در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای حل چالش‌های بخش کشاورزی، نقش بی‌بدیل مراکز جهاد کشاورزی را در تأمین امنیت غذایی کشور و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین برجسته دانست.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در آموزش کشاورزان، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح دانش آنان کمک کند.

اصغری با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نه تنها زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است، بلکه نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی دارد.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فارغ‌التحصیلان نظام مهندسی کشاورزی و بسیج مهندسین را عاملی مهم در افزایش ضریب نفوذ دانش در بین کشاورزان دانست و افزود: کشاورزان پیشرو بهترین فرصت برای توسعه کشاورزی پایدار هستند.

وی همچنین تأکید کرد: مراکز جهاد کشاورزی باید با شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، الگوی کشت متناسب با نیاز هر منطقه را تعریف کنند تا با جمع‌بندی و ارسال آن به وزارت جهاد کشاورزی، یک الگوی کشت منطقی و ملی برای استان اجرایی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت ترویج محصولات کم‌آب‌بر با توجه به شرایط تغییر اقلیم تأکید کرد و گفت: توسعه این محصولات ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، می‌تواند امنیت غذایی پایدار کشور را تضمین کند.

وی یادآور شد: مراکز جهاد کشاورزی به‌عنوان پل ارتباطی میان کشاورزان و مراکز تحقیقاتی، باید با نگاه ملی و آینده‌نگر، نقش خود را در تحقق کشاورزی دانش‌بنیان و مقاوم در برابر چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی ایفا کنند.