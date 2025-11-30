اصغری:۶۱هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به آبیاری نوین مجهز شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی بالغ بر ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به بیش از ۷۵ درصد رسیده و تاکنون ۳۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش به بهره‌برداری رسیده است.

اصغری تأکید کرد: تلاش می‌شود مابقی اراضی تحت پوشش نیز تا آغاز فصل کشت بهاره سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، عملیات اجرایی این طرح‌ها در جنوب استان شامل شهرستان پیرانشهر و در شمال استان در شهرستان‌های خوی، چایپاره، پلدشت، شوط و ماکو به‌طور فعال در حال انجام است.

اصغری خاطرنشان کرد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، نقشی مؤثر در مدیریت منابع آبی، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی دارد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.