اصغری: دامداران آذربایجان غربی برای کنترل بیماری تب برفکی مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر دوشنبه در جلسه واکسیناسیون دام عشایر و مبارزه با تب برفکی استان با بیان اینکه بیماری تب برفکی در استان تا حدودی کنترل شده و اقدامات خوبی از سوی دامپزشکی استان در زمینه مایه کوبی دام‌ها انجام شده است، افزود: با توجه به مرزی بودن استان و درگیر بودن کشورهای همسایه با این بیماری تداوم اقدامات مایه کوبی، پیشگیری و همراهی دامداران استان ضروری است.

وی با اشاره به لزوم رعایت اصول قرنطینه‌ای و بهداشتی افزود: دامداران باید از ورود و خروج دام جدید به واحد دامی خود جلوگیری کرده و ضدعفونی مستمر محیط نگهداری دام را در دستور کار قرار دهند. همچنین تزریق واکسن تب برفکی با هماهنگی اداره‌کل دامپزشکی از ضروری‌ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی تاکنون بیشتر واکسن تب برفکی رایگان کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: بحث تب برفکی به علت هم زمانی با قاچاق دام از جنوب به شمال کشور مواجه شد که با همکاری نیروهای انتظامی توانستیم اقدامات کنترلی خوبی در این زمینه در استان انجام دهیم.

وی با قدردانی از انتظامی استان در زمینه تعطیلی میادین دواب با توجه به شیوع بیماری تب برفکی استان گفت: به دلیل مرزی بودن این استان بیشترین کانون بیماری تب برفکی را دارد اما تاکنون کمترین خسارت و تلفات را در این زمینه داشته ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، آموزش به دامداران، بیمه دام و رعایت قرنطینه را از جمله اقدامات مهم دانست و خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و نیرو آماده همکاری با دامپزشکی استان بوده و به تمام مدیریت‌ها ابلاغ خواهد شد.

اصغری از دامداران خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک در دام‌ها، مراتب را سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز دامپزشکی اطلاع دهند تا از بروز خسارت‌های اقتصادی و بهداشتی گسترده جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری دامداران در برابر شیوع بیماری تب برفکی، خواستار رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در دامداری‌ها شد.

وی با اشاره به لزوم رعایت اصول قرنطینه‌ای و بهداشتی افزود: دامداران باید از ورود و خروج دام جدید به واحد دامی خود جلوگیری کرده و ضدعفونی مستمر محیط نگهداری دام را در دستور کار قرار دهند. همچنین تزریق واکسن تب برفکی با هماهنگی اداره‌کل دامپزشکی از ضروری‌ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بیمه دام‌ها را عاملی مؤثر در کاهش خسارات احتمالی دانست و تأکید کرد: واکسیناسیون به‌موقع، رعایت بهداشت جایگاه، و نظارت مداوم بر وضعیت دام‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار و پیشگیری از گسترش این بیماری دارد.