۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

۹ واحد صنفی متخلف در گنبدکاووس پلمب شدند

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس از پلمب ۹ واحد صنفی متخلف و دریافت اخطار کتبی ۱۸ واحد دیگر در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، از ۵۵ واحد صنفی در شهرستان گنبدکاووس بازدید کردند که در این راستا ۹ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت موازین قانونی پلمب شد.

وی گفت: در این راستا به ۱۸ واحد نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود، طی مدت زمان مشخص، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعال اصناف و بازاریان با پلیس در راستای امنیت و آرامش اجتماعی، از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف و ناهنجاری‌ها در حوزه اصناف را با مراجع قانونی در میان بگذارند.

