کشف ۲۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی اظهار کرد: در راستای تداوم طرح‌های مقابله با خرید، فروش و عرضه کالای قاچاق، در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش سیگار قاچاق در یکی از واحدهای صنفی در شهر اهواز، بلافاصله بررسی صحت و سقم موضوع در دستورکار مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس هماهنگی و اخذ دستور با مرجع قضائی، در بازدید از این واحد صنفی ۲۲۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی سیگارهای کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد.