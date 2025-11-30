نجف زاده: مرغدار متخلف در مهاباد ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده مرغداری برای عرضه خارج از شبکه هزار و ۷۷۶ کیلوگرم مرغ زنده به ارزش ۵۳۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه مرغ در شبکه به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد مرغداری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر متصدی کارگاه تولید و فروش بتن آماده در ارومیه

نجف زاده همچنین گفت: پرونده کارگاه تولید و فروش بتن آماده برای کم فروشی ۹۲ متر مکعب بتن آماده به ارزش یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از کارگاه تولید و فروش ابتن آماده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط ۶۰ کیسه آرد یارانه‌ای در ارومیه

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در ادامه از محکومیت ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جزای نقدی برای قاچاق آرد یارانه‌ای خبر داد و افزود: پرونده حمل ۶۰ کیسه کیسه آرد یارانه‌ای به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آردهای کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۷۳۸ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.