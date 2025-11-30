  1. سیاست
  2. مجلس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

تاکید هیئت رئیسه مجلس بر لزوم تقویت تعامل با دولت

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس اعلام کرد: در جلسه امروز هیئت رئیسه مقرر شد گفتگویی میان رؤسای قوای مقننه و مجریه برای تقویت تعامل میان دولت و مجلس انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: امروز جلسه هیئت رئیسه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه در کنار سایر موضوعاتی که بررسی شد، مقرر شد با توجه به اهمیت تعامل میان دولت و مجلس، گفتگویی بین روسای قوای مقننه و مجریه به منظور زمینه سازی جهت تقویت و بهبود وضع موجود صورت پذیرد، سپس متعاقب آن در آینده نزدیک تصمیماتی اتخاذ گردد. هر گونه تصمیم گیری در ادامه اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6673434
زهرا علیدادی

