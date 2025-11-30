تاکید هیئت رئیسه مجلس بر لزوم تقویت تعامل با دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: امروز جلسه هیئت رئیسه با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه در کنار سایر موضوعاتی که بررسی شد، مقرر شد با توجه به اهمیت تعامل میان دولت و مجلس، گفتگویی بین روسای قوای مقننه و مجریه به منظور زمینه سازی جهت تقویت و بهبود وضع موجود صورت پذیرد، سپس متعاقب آن در آینده نزدیک تصمیماتی اتخاذ گردد. هر گونه تصمیم گیری در ادامه اطلاع رسانی خواهد شد.