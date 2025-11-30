به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور به شرح ذیل قرائت شد:

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی به همراه ۴۶ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری: لزوم بازنگری و تغییر مقام و ارتقای گروه قضات شاغل و متناسب سازی حقوق قضات بازنشسته

تذکر احمد مرادی به همراه ۴۵ نفر از نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: لزوم اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم مبنی بر افزایش پزشکان متخصص در مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق محروم.

تذکر احمد مرادی به همراه ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی بخشی از این تسهیلات با توجه به خسارات ناشی از جنگ

تذکر محمدرضا صباغیان به همراه ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت: لزوم نظارت دقیق و مؤثر بر نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای

تذکر محمدرضا صباغیان به همراه ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر کشور: لزوم افزایش سطح پوشش دوربین‌های نظارتی و تعمیر دوربین‌های موجود

تذکر عباس مقتدایی به همراه ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: ضرورت پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل در شرکت‌های پیمانکار وزارتخانه‌ها

تذکر روح الله متفکرآزاد به وزیر کشور: لزوم رسیدگی سریع و جدی به وضعیت نان

تذکر غلامرضا شریعتی به همراه ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی: لزوم پاسخگویی در خصوص علت وقوع چند فقره تصادف اتوبوس و اقدامات انجام شده برای تأمین امنیت مردم در جاده‌ها

تذکر محمدرضا احمدی به همراه ۲۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: لزوم پاسخگویی در خصوص علت فعال کردن پیام رسان های خارجی

تذکر علیرضا زندیان به وزیر راه و شهرسازی: لزوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن

تذکر رضا حاجی‌پور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: لزوم ساماندهی سیم کارت‌های اجاره‌ای به اتباع بیگانه غیرمجاز و جلوگیری استفاده از آنها علیه امنیت ملی