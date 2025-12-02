جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس؛ بررسی لایحه مربوط به الزامات بودجه‌

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه غیرعلنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذرماه) مجلس اعلام کرد: در این جلسه، نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» موسوم به «لایحه الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه‌های سنواتی» در حال بحث و تبادل‌نظر هستند.

وی بیان کرد: پیش از این اعلام شده بود که جلسه امروز مجلس در دو شیفت صبح و عصر برای رسیدگی به این لایحه برگزار می‌شود، اما امروز تصمیم گرفته شد که مجلس دو شیفت نباشد. بر این اساس، مجلس امروز و فردا در یک شیفت این لایحه را بررسی خواهد کرد.